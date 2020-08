ALLERTA - L'uomo era stato nel locale di Porto San Giorgio la sera del 14 agosto. L'Area vasta 4 ha comunicato che tutti i prenotati saranno sottoposti al test e chiede a chi era presente di autodenunciarsi

“Si informa la cittadinanza che a seguito di un caso positivo al Covid presente alla cena della notte del 14 agosto organizzata dal Tucano’s, sul lungomare di Porto San Giorgio, tutti i prenotati, con la lista che ci è stata fornita dal proprietario dello chalet, verranno contattati telefonicamente per l’esecuzione del tampone che si effettuerà nella giornata di domani, secondo l’orario comunicato durante il contatto telefonico”. Così, in una nota stampa, l’Area vasta 4, guidata dal direttore Licio Livini, nell’annunciare la presenza di un positivo alla cena del 14 agosto nel noto chalet ristorante sangiorgese. Una nota con cui, oltre a dare notizia della presenza del contagiato, si danno precise indicazioni rivolte a tutti coloro che a quella cena, e dopocena, hanno preso parte. E ovviamente, coloro che vi hanno preso parte devono obbligatoriamente “porsi in isolamento domiciliare fino all’esito negativo del tampone”.

“Per quanti vogliano autodenunciare la presenza durante il dopocena ed eseguire il tampone – continuano dall’Av4 – si prega di contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. I contatti sono o al telefono 0734 625 2800/2819, o alla mail urp.av4@sanita.marche.it o, infine, al numero WhatsApp: 366 8341033 e rilasciare ‘nome’, ‘cognome’ ‘data di nascita’, ‘codice fiscale’ e ‘recapito telefonico’. Per quanto di competenza è stata informata la Prefettura”.

Nel frattempo, sempre sul fronte contagi da Covid, è il sindaco di Montottone, Giovanni Carelli, a dare notizia di un concittadino positivo al Covid. E lo fa con un post sulla pagina Facebook del Comune. «Purtroppo devo dare notizia della presenza nella nostra comunità di un nostro compaesano risultato positivo al tampone Covid-19. Il Servizio Sanitario ha attivato la normale procedura del caso ed è già all’opera per ricostruire la rete dei contatti avuti dal nostro sfortunato concittadino al quale vanno gli auguri miei e dell’amministrazione comunale per una immediata e felice soluzione del caso. Invito quindi tutti coloro che saranno contattati dall’Area Vasta 4 a mettersi a completa disposizione delle autorità sanitarie. La cittadinanza tutta è invitata a restare calma e a rispettare le norme anti Covid in vigore, ad indossare le mascherine all’interno dei locali pubblici e a mantenere la distanza interpersonale stabilita».