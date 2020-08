IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 713 tamponi nel percorso nuove diagnosi. «Comprendono rientri dall'estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi». Scendono a nove i pazienti in ospedale. In crescita le persone in isolamento: più 119 in un giorno

Sono nove i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. Lo ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata dopo l’esame nelle ultime 24 ore di di 1.385 tamponi: 713 nel percorso nuove diagnosi e 672 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: 4 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Ascoli e 1 fuori regione. «Questi casi – spiega il Gores – comprendono rientri dall’estero, screening operatori sanitari, soggetti sintomatici e casi di contatto domestico con soggetti positivi». Il conto totale in regione sale dunque a 7.116 a fronte di 116.725 tamponi analizzati da inizio pandemia.

Scendono da 14 a nove ricoverati nelle Marche, nessuno in terapia intensiva. Una buona notizia, la discesa dei pazienti sotto a dieci a fronte dei casi che si stanno registrando negli ultimi giorni e che sono legati soprattutto ai rientri dall’estero. In un giorno 5 ricoverati in meno, che significa poco più di un terzo dei pazienti che erano negli ospedali marchigiani. I guariti e dimessi sono 5.905, sedici in più rispetto a ieri (5.889). In crescita le persone che si trovano in isolamento domiciliare: sono 1.904 (288 in provincia di Macerata): significa 119 in più rispetto a ieri quando erano 1.785 (di cui 272 in provincia di Macerata).