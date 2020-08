IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 687 nuove diagnosi, 448 test analizzati nel percorso guariti: 3 contagi nel Pesarese, 7 nell'Ascolano. Scendono le persone in isolamento domiciliare (chi è entrato in contatto con contagiati). Da ieri 7 guariti in più

Sono 11 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche, uno nel Maceratese (salgono a 1.181 i contagiati in provincia). E’ quanto ha comunicato il Gores nel consueto bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.135 tamponi: 687 nel percorso nuove diagnosi e 448 nel percorso guariti. Gli altri nuovi casi positivi sono nel Pesarese (3) e nell’Ascolano (7), tutti nel percorso nuove diagnosi. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro. In totale quindi, nelle Marche, sono 7.013 i positivi a fronte di 107.541 test effettuati fino ad oggi. «All’Hotel House sono rimasti 2 positivi asintomatici che hanno fatto il primo tampone nei giorni scorsi (risultato negativo) e oggi hanno fatto quello di controllo il cui risultato ci verrà comunicato domani o nei prossimi giorni – ha scritto ieri Roberto Mozzicafreddo sulla pagina Facebook “Porto Recanati-Il Sindaco informa” – Tutti negativizzati gli altri. In città 5 sono i positivi in due nuclei famigliari (2 e 3). Venti concittadini complessivamente sono in isolamento per essere rientrati da zone a rischio o per contiguità con qualche caso positivo».

Salgono a 14 le persone che sono ricoverate negli ospedali marchigiani a causa del Coronavirus (ieri erano 11). Di queste, una si trova in terapia intensiva (è all’ospedale Marche Nord di Pesaro). Per quanto riguarda i pazienti che si trovano in quarantena perché positivi, sono 180 (ieri 179). Sono invece scese le persone che si trovano in isolamento domiciliare: dalle 1.462 di ieri, oggi nelle Marche sono 1.406 e di queste 254 in provincia di Macerata (ieri 279). Dall’inizio della pandemia sono 5.849 i guariti (ieri erano 5.842).