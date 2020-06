IL GORES riporta che c'è stato un decesso nelle ultime 24 ore in regione. Si tratta di Franco Stortoni, era ricoverato all'ospedale di Macerata. Era uno degli ospiti della casa di riposo. Da 4 giorni non c'erano vittime legate al Coronavirus

Dopo quattro giorni senza vittime per il Coronavirus, nelle Marche si è registrato un nuovo decesso: si tratta di un uomo di 85 anni, Franco Stortoni, di Recanati. L’uomo, che aveva delle patologie pregresse, era ricoverato all’ospedale di Macerata, dove si è spento nella serata di ieri. L’anziano era ospite della casa di riposo ed è la dodicesima vittima del Coronavirus nella struttura. Domani il funerale, alle 10, nella chiesa del Cristo Redentore. E’ l’ennesima vittima nel comune leopardiano, il più colpito in provincia per quanto riguarda il numero dei morti. In regione sono stati 988, di cui 165 nel Maceratese. Da alcuni giorni non si registravano nuovi decessi.