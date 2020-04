IL BOLLETTINO del Gores - Sono 76 i nuovi casi nella regione su 1.440 test svolti nelle ultime 24 ore. Nel Maceratese 20 i contagi. Dimessi e guariti: sono 1890

Si mantiene elevato il numero di tamponi esaminati dai laboratori delle Marche. Nelle ultime 24 ore sono 1.440 gli esami svolti, 76 i nuovi casi di coronavirus registrati secondo i dati del primo bollettino odierno del Gores. Sale l’incidenza dei positivi (5,27%) rispetto a ieri (2,48%), quando era stata registrata la più bassa percentuale dall’inizio dell’emergenza. Mentre si conferma in discesa l’incidenza complessiva dei contagi sul totale dei tamponi effettuati: sono 6.028 i contagiati su 33.113 esami effettuati, per una percentuale del 18,2 (18,7 quella registrata ieri).

Venti contagi in più si sono registrati nella provincia di Macerata da ieri. Da 956 casi si è saliti a 976. Diciassette i contagi in più in provincia di Ancona, 27 in provincia di Pesaro e Urbino, dieci in provincia di Fermo e uno in provincia di Ascoli. Aumenti dunque in tutte le province che sono decisamente superiori a quelli di ieri quando Macerata, nel raffronto con la giornata precedente, era la provincia con più casi in regione: dieci. A controbilanciare il dato però c’è il numero di ricoverati in terapia intensiva, decisamente più positivo rispetto a ieri: da 71 pazienti si è scesi a 61. Crescono anche dimessi e guariti: sono 1890, venticinque in più rispetto a ieri. Nel complesso sono 8083 le persone che si trova in isolamento a casa.

LA TABELLA DEL GORES