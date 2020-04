LA RACCOLTA FONDI, richiesta dalla Regione Marche, vede collaborare l'azienda Giallobus e l'artista Stefano Calisti, per sostenere i 100 posti della struttura ospedaliera temporanea che sorgerà a Civitanova. Verranno vendute 1500 stampe dell'opera e il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile "Fondazione corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta"

L’azienda Giallobus, insieme all’artista Stefano Calisti, contribuirà alla raccolta fondi per la realizzazione di una struttura ospedaliera temporanea di 100 posti di terapia intensiva “Covid Hospital”, che sorgerà al centro fiere di Civitanova. La proposta è venuta dalla Regione Marche, che invitava le aziende del territorio ad intervenire per il raggiungimento dei 12 milioni di euro necessari per la realizzazione dell’ospedale. L’azienda ha voluto rispondere con un aiuto concreto per fronteggiare e contrastare la pandemia.

Saranno messe in vendita 1500 stampe, di tiratura limitata e certificata, dell’opera dell’artista marchigiano Stefano Calisti “Albero della felicità”, un modo per far entrare nelle nostre case un raggio di colore, di speranza e di solidarietà per tutte le persone che ne hanno bisogno. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario l’aiuto di tutti. “Salviamo la vita di molti”, donate 30 euro e riceverete a casa la stampa dell’artista. L’intero utile del ricavato delle vendite, verrà devoluto alla Protezione Civile “Fondazione corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta”.

Questo il collegamento diretto alla donazione: https://www.giallobus.com/it/blog/16_emergenza-covid19.html.