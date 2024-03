di Luca Patrassi

Il progetto esecutivo per l’esecuzione di lavori per circa 300mila euro sulla strada comunale che da Madonna del Monte porta (non senza rischi per via della ristrettezza della carreggiata e del fatto che vi transitano anche veicoli cui sarebbe vietato l’accesso) a Sambucheto era stato approvato dalla giunta comunale nel lontano ottobre del 2021: lavori affidati alcuni mesi dopo al pari della direzione lavori. Il tutto si era poi bloccato per via del fatto che alcuni eventi alluvionali avevano indotto a una rivisitazione del piano di intervento focalizzandolo ai punti di maggiore criticità. Ora viene pubblicata all’albo pretorio una determina del dirigente dei Servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, in cui si legge che «si rende ora necessario provvedere alla redazione della variante strutturale a seguito di riscontri sul posto dopo le copiose piogge primaverili che hanno messo in evidenza i punti di maggior criticità dell’infrastruttura stradale».

Quali siano le criticità venute ultimamente alla luce non è dato sapere, sicuro è che da parecchi anni, forse decenni, a questa parte la strada in oggetto manifesta problemi che sono legati a un apparente movimento franoso e ai frequenti smottamenti. Il Comune ha dunque affidato le modifiche agli elaborati strutturali all’ingegnere Francesco Carducci portando a circa 19mila euro il compenso professionale lordo. Osserva l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori: «E’ un finanziamento ministeriale per dissesto idrogeologico: si tratta interventi mirati di consolidamento dei tratti in cedimento. Non potendo mettere mano all’intero trattato appunto per via dei finanziamenti disponibili, si è pensato di concentrare gli interventi – pali e altre opere di contenimento – dove si sono manifestate le maggiori problematiche».