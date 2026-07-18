Una studentessa di Unimc vince la seconda tappa del tour di Miss universo Marche. A ottenere il primo posto sul podio, durante la serata che si è svolta al Tropicana di Porto Sant’Elpidio, la 20enne Samanta Guza, di Grottazzolina, che studia Economia e commercio internazionale all’Università di Macerata e lacora come commessa in un negozio di abbigliamento. Grazie alla sua performance ha ottenuto la vittoria della seconda tappa del tour regionale.

Seconda classificata Alexandra Petrea, 23 anni, di Falconara, mentre sul terzo gradino del podio è salita Vittoria Cupido, 19 anni, di Camerano.

La giuria ha inoltre assegnato il titolo di Next Candidate alla giovanissima Cristina Giobbi, 17 anni, di San Benedetto, studentessa del liceo Linguistico Itc Capriotti. Grande partecipazione anche da parte del pubblico, che ha premiato con il proprio voto Giorgia Luzi, 21 anni, di Sant’Elpidio a Mare, studentessa di Filosofia all’Università di Macerata, e Nicole Sansolini, 22 anni, di Porto Sant’Elpidio. Sotto la guida dell’agente regionale Luca Santarelli, il tour di Miss Universo Marche prosegue nella ricerca delle ragazze che rappresenteranno la regione alle finali nazionali di Miss Universo Italy.