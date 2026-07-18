di Laura Boccanera

«Il Comune stanzia un contributo di 13mila euro per il Nova festival, format che doveva animare le aperture serali del mercoledì, ma sono già passati tre appuntamenti e del festival non c’è nemmeno l’ombra. La delibera e il contributo ci sono, ma dov’è il festival?». A chiederselo è Manola Gironacci, ex assessore al Turismo e oggi anche a capo dell’associazione Viviamo Civitanova che interviene dopo la pubblicazione della delibera comunale con la quale l’amministrazione stanzia 13mila euro a favore dell’associazione Centriamo per la realizzazione del Nova festival, cappello sotto il quale dovrebbero racchiudersi le attività di animazione del centro cittadino consistenti in spettacoli musicali, di danza e cinema all’aperto da svolgersi tutti i mercoledì di luglio e agosto, in occasione delle tradizionali aperture serali dei negozi per i cosiddetti “mercoledì dello shopping”.

In questi primi mercoledì però in effetti al di là delle iniziative dei singoli negozianti negli spazi comuni è partito solo il cinema all’aperto in collaborazione con Civitanova film festival in piazzetta Ramovecchi.

«La giunta approva il provvedimento il 30 giugno e lo dichiara immediatamente eseguibile. Questo significa che il Festival avrebbe dovuto prendere il via già dal 1 luglio. Ma consultando i canali ufficiali dell’amministrazione comunale e dell’associazione CentriAmo, non ho trovato una programmazione pubblica del Nova Festival così come descritto nella delibera. Se tale programmazione esiste, ritengo sia doveroso renderla pubblica, affinché cittadini, operatori economici e organi di informazione possano conoscere quali iniziative siano state organizzate nell’ambito del progetto finanziato».

Gironacci sottolinea poi anche come la delibera sia stata pubblicata il 17 luglio sebbene la giunta abbia stanziato i fondi il 30 giugno: «Al 17 luglio erano già trascorsi i primi tre mercoledì previsti dal progetto. Da amministratrice mi chiedo come sia stato possibile organizzare un cartellone di musica, danza e cinema con tempi così ristretti. Chi conosce l’organizzazione degli eventi sa bene che spettacoli, artisti, autorizzazioni, service, sicurezza e comunicazione richiedono settimane, spesso mesi di preparazione. La delibera evidenzia inoltre che la proposta nasce sulla base delle direttive degli assessori al Turismo e al Commercio. Gli stessi assessori competenti, Mara Orazi e Roberto Pantella, risultano però assenti nella seduta del 30 giugno nella quale il provvedimento viene approvato. Però il progetto delle aperture serali presentato con largo anticipo da Viviamo Civitanova, con oltre cento attività aderenti, una pianificazione già definita e una campagna di comunicazione pronta, non ha ottenuto il sostegno richiesto. È un confronto che, inevitabilmente, porta a chiedersi quali siano stati i criteri adottati nella scelta dei progetti da sostenere con risorse pubbliche».