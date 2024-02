Altri lavori in centro storico a Macerata. Mercoledì sarà chiusa via Zara nel tratto in prossimità di palazzo Buonaccorsi. Si legge nella nota del Comune: “Nuova ordinanza della Polizia locale che modifica temporaneamente la circolazione stradale in via Zara, dal civico 1 al 15, per effettuare lavori di nuovo allaccio rete gas da parte della Italgas Reti SpA. L’ordinanza in vigore il prossimo 14 febbraio, dalle 8 alle 18, prevede, in via Zara il divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati e il divieto di transito, eccetto veicoli autorizzati. Infine dispone in via Zara /via Armaroli direzione obbligatoria a destra e Rampa Zara/via Leopardi direzione obbligatoria dritto, eccetto autorizzati o veicoli diretti in via Armaroli”.

In questi giorni è cambiata la viabilità anche in via Basili, subito dopo via Zara. La polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza h 24 valida fino al 3 marzo. Il provvedimento prevede il divieto di transito veicolare con sbarramento e il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto addetti ai lavori. In via Gioberti, invece, prevista la sospensione temporanea della segnaletica verticale di prescrizione di “divieto di accesso” e di obbligo di “svolta a sinistra” che si trova all’intersezione con Santa Maria della Porta. In via Santa Maria della Porta, nel tratto compreso tra via Gioberti e via Basili, è prevista l’inversione del senso di marcia dei veicoli e degli stalli di sosta riservati ai residenti zona “A”.

Ordinanza per smontaggio ponteggio in via Crispi – Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in via Crispi per consentire alla Sardellini Costruzioni Srl lo smontaggio di un ponteggio. A stabilirlo un’ordinanza della Polizia locale che prevede dalle 7 alle 18 del 12 e 13 febbraio il divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di emergenza, in via Crispi all’intersezione con piaggia della Torre, direzione obbligatoria a destra, verso piazza Mazzini, per i veicoli provenienti da vicolo degli Orti. Il provvedimento prevede anche a monte dell’occupazione, lato via largo Affede, senso unico alternato a vista con dare precedenza per i veicoli in ingresso da largo Affede e diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Crispi verso largo Affede. Infine l’ordinanza stabilisce la sospensione temporanea dell’APU di piazza Mazzini con la circolazione dei soli autorizzati per accesso/uscita da aree private, nei tratti di via Crispi posti a monte e a valle dell’interruzione, anche in deroga al senso di marcia. La circolazione all’interno dell’APU dei veicoli provenienti da vicolo degli Orti per l’uscita verso porta Picena.

(foto Falcioni)