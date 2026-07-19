Federico Buffa racconta Michael Jordan

Un tiro da tre punti per l’anfiteatro di Urbisaglia dove domani si svolgerà “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”, lo spettacolo di Federico Buffa dedicato alle imprese e ai successi del più grande cestista di sempre.

Debutterà così, con un autentico campione dello storytelling, l’avventura di Overtime Mama, il nuovo progetto targato Overtime.

Per l’evento inaugurale, in collaborazione con direzione regionale musei nazionali Marche, Parco Archeologico Urbs Salvia, comune di Urbisaglia, PlayMarche e Mama, Overtime Mama scende in campo con Federico Buffa, maestro della narrazione contemporanea nonché amico di lunga data del festival.

Accompagnato in scena da Alessandro Nidi al pianoforte, Buffa promette di incantare la platea di Urbisaglia nell’unica data marchigiana di un tour che, per la stagione 2026-2027.

“Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”, scritto e interpretato dallo stesso Buffa, racconta un giocatore iconico come pochissimi altri nella storia dello sport mondiale. Le sue prodezze dal 1984 al 2003 sono state linfa e traino della sua narrazione una volta diventato imprenditore, proprietario di uno dei marchi sportivi più riconoscibili al mondo. Quando arriva nella lega riesce sin da subito a far capire a campioni dello spessore di Magic Johnson e Larry Bird quale sia la sua pasta, nonostante la giovane età. Una cavalcata che lo porta a vincere sei titoli Nba e ad infrangere record individuali e di squadra: numeri che raccontano soltanto in parte però la grandezza di un personaggio difficile da limitare e restringere all’interno del recinto delle statistiche. Una storia di orgoglio e di rivincita, di un’icona sportiva che ha insegnato come «I limiti, come le paure, sono solo delle illusioni».