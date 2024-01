di Alessandra Pierini (Foto Fabio Falcioni)

Il Parco della Fantasia si trasforma. Il colorato museo sui generis all’ingresso di Macerata, creato e mantenuto con determinazione dal cavalier Franco Prato, ricade infatti nell’area che sarà interessata dai lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario in via Roma e proprio qui sbucherà la galleria di uscita.

«Ma abbiamo già previsto interventi in sua memoria – rassicura l’assessore del Comune di Macerata Andrea Marchiori – nei tratti di terreno che rimarranno liberi, saranno inserite, con l’aiuto di professionisti, delle installazioni proprio con l’obiettivo di proseguire l’opera del cavalier Prato, figura umanamente eccentrica ma con una sua filosofia artistica. Su questo siamo in sintonia coi familiari».

Il cavalier Franco Prato è morto nel 2022 a 84 anni. Negli anni aveva allestito all’ingresso della città, prima del passaggio a livello di via Roma, quella sorta di “museo” a cielo aperto di oggetti di recupero, con la vasca “di Alex Britti” in prima fila, che da sempre ha diviso i maceratesi tra favorevoli e contrari.

Negli ultimi giorni, alcune delle installazioni del cavalier Prato sono state rimosse su iniziativa della famiglia, altre sono state spostate e sembrano pronte per essere spostate. «Non possiamo che ringraziare i familiari – continua Marchiori – con cui abbiamo concluso un accordo bonario per la cessione del terreno per realizzare il sottopasso. Hanno favorito il percorso amministrativo. Con loro abbiamo anche raggiunto questo accordo di massima per dare continuità all’opera del cavaliere che è anche patrimonio della cittadinanza».