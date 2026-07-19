Giro di prostituzione in una casa di Pioraco, un uomo di 38 anni avrebbe organizzato incontri a luci rosse attraverso un sito di incontri. A far emergere l’esistenza di una casa d’appuntamenti è stato il sospetto via vai di persone a casa dell’uomo, che è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione. Nei guai è finito un 38enne romeno che risiede in provincia di Pesaro e dimora a Pioraco.

L’attività è nata a seguito dei quotidiani servizi di pattugliamento del territorio svolti dai militari dell’Arma che, in diverse occasioni, hanno notato uno strano e intenso via vai nei pressi dell’abitazione del 38enne. A questo punto hanno preso il via degli accertamenti più approfonditi grazie ai quali, è emerso che l’uomo, all’interno della sua abitazione, ha organizzato un giro di prostituzione a domicilio gestito su un sito di “incontri on-line”.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Pioraco insieme ai carabinieri delle stazioni di Fiuminata e Camerino accertato che l’indagato aveva messo in piedi un sistema strutturato di appuntamenti clandestini, sfruttando le piattaforme social e gli strumenti di messaggistica per concordarli con i clienti. Il 38enne, stando sempre alle indagini, concordava gli incontri nella casa di Pioraco. Lì è cominciato il flusso dei clienti, troppo movimento per non destare i sospetti, specie in un comune così piccolo.