Scoperta una casa d’appuntamenti:
gli incontri organizzati online
PIORACO - Un uomo di 38 anni è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione. Indagine dei carabinieri
Giro di prostituzione in una casa di Pioraco, un uomo di 38 anni avrebbe organizzato incontri a luci rosse attraverso un sito di incontri. A far emergere l’esistenza di una casa d’appuntamenti è stato il sospetto via vai di persone a casa dell’uomo, che è stato denunciato per favoreggiamento della prostituzione. Nei guai è finito un 38enne romeno che risiede in provincia di Pesaro e dimora a Pioraco.
L’attività è nata a seguito dei quotidiani servizi di pattugliamento del territorio svolti dai militari dell’Arma che, in diverse occasioni, hanno notato uno strano e intenso via vai nei pressi dell’abitazione del 38enne. A questo punto hanno preso il via degli accertamenti più approfonditi grazie ai quali, è emerso che l’uomo, all’interno della sua abitazione, ha organizzato un giro di prostituzione a domicilio gestito su un sito di “incontri on-line”.
Le indagini, condotte dai militari della stazione di Pioraco insieme ai carabinieri delle stazioni di Fiuminata e Camerino accertato che l’indagato aveva messo in piedi un sistema strutturato di appuntamenti clandestini, sfruttando le piattaforme social e gli strumenti di messaggistica per concordarli con i clienti. Il 38enne, stando sempre alle indagini, concordava gli incontri nella casa di Pioraco. Lì è cominciato il flusso dei clienti, troppo movimento per non destare i sospetti, specie in un comune così piccolo.
L’ITALIA è uno stato laico così dicono a me non mi pare proprio ma questa è una mia opinione si faccia come in Olanda fai la partita iva paghi le tasse e fine del discorso.P.S. poi signori tra 50 anni o anche prima quando ci saranno i minareti il problema non ci sarà più per ovvie ragioni che non vi sto a dire ma che è facile immaginare.
Bravo Stefano. Gli ideologi incapaci, si sono preoccupati di chiudere i postriboli, spostando e non vedendo, tutto, malattie e sfruttamenti compresi, in strada e dove capita. Poi, ogni tanto, visto che siamo bravi, un controllino qui o là: e tutti contenti.
Poveri uomini. Le donne li cercano ma loro invece di corteggiarle trafficano con l’agendina telefonica.
La legge è legge, ma poi non ci si lamenti che nell’entroterra mancano i servizi.
…chi invoca i postriboli di stato, ha le sue ragioni, ma non dimentichiamo che i postriboli privati, e legali, già ci sono… m.g. gv
… ultimo saltarello a Pioraco…
Ultima spiaggia, Bocca di Rosa
https://www.youtube.com/watch?v=F7hWpZUQxZ0
Hanno avuto un’idea spettacolare: scegliersi una casa per gli appuntamenti in un centro così grande e urbanizzato che non se ne sarebbe accorto assolutamente nessuno!