di Luca Patrassi

Annullata la seduta di Consiglio comunale programmata per i prossimi 19 e 20 febbraio 2024. Il capogruppo del Partito Democratico Narciso Ricotta ironizza: «Con tutti questi annulli la maggioranza ha un futuro nella filatelia». La motivazione del nuovo annullamento di una seduta di assise è quella solita: mancano le delibere di giunta e in loro assenza ci sarebbero da discutere soltanto le interrogazioni della minoranza.

Per lunedì prossimo l’ordine del giorno provvisorio prevedeva un’interrogazione del consigliere dem Alessandro Marcolini sul traffico in corso Cairoli e in corso Cavour, una interrogazione del civico David Miliozzi su Sferisterio Live, una interrogazione di Alberto Cicarè di Strada Comune sullo stato dei lavori per la realizzazione del polo natatorio, una interrogazione del Dem Narciso Ricotta sui permessi rosa ed infine la surroga di un consigliere di quartiere a Piediripa. La conferenza dei capigruppo ha ritenuto non fosse il caso di far svolgere una seduta di Consiglio comunale per discutere argomenti non urgentissimi e così il Consiglio che era stato programmato per lunedì e martedì prossimi è stato annullato. Non ha trovato per il momento sostenitori, nella scorsa conferenza dei capigruppo, la proposta dell’assessora Francesca D’Alessandro di mettere in scena in Consiglio comunale, in sette sedute diverse, lo spettacolo, frutto della partecipazione di sette scuole, contro la violenza sulle donne.