di Luca Patrassi

Variazione di bilancio del 2024 per oltre undici milioni di euro oggi in Consiglio comunale a Macerata. «Abbiamo approvato la prima variazione di Bilancio del 2024, atti che risultano sempre più frequenti per effetto dei numerosi progetti che il Comune è stato in grado di intercettare sia per quanto riguarda il Pnrr che per altre misure – ha osservato l’assessora al bilancio Oriana Piccioni -. Un ringraziamento alla struttura comunale per l’importante sforzo che sta portando avanti per il progetto complessivo di riqualificazione della città e di un intero territorio; parliamo, infatti, di interventi che rappresentano un importante aiuto anche per la ripresa economica del tessuto cittadino»

L’assise ha approvato anche l’inserimento in Bilancio, per il 2024, del finanziamento sisma per il rafforzamento della strada antistante i palazzi di via Pantaleoni e via Zorli per 2,7 milioni in vista dell’imminente inizio dei lavori nella zona. Si reinseriscono i finanziamenti della piattaforma elevatrice dello Sferisterio finanziata con il Pnrr per 234mila euro – prorogata nel 2024 – e i fondi per l’ultimazione del circolo tennis per 646mila euro. Nel 2024 si darà avvio al progetto Ast 15, per 500mila euro, che riguarderà l’Housing First (299mila euro sono destinati al Comune di Macerata).

La variazione di Bilancio registra anche l’adeguamento prezzi per il Pnrr riguardante il Centro Fiere e le Piscine per 1,5milioni. Infine ArcheoDigit Italia Croazia, 2.4 milioni per la fruizione dei siti archeologici attraverso l’uso di sistemi innovativi come videomapping, realtà virtuale, intelligenza artificiale ed esperienze interattive; l’intervento ha la finalità di rendere più accattivanti le visite ai siti culturali. Il progetto, che ha Macerata come capofila con l’area archeologica Helvia Ricina, vede coinvolti il sito archeologico del Sepino in Molise, il sito archeologico Omisalj e il sito archeologico di Kastela in Croazia.

Non sono mancati i momenti di tensione: il dem Andrea Perticarari ha accusato l’assessora di limitarsi alla lettura di atti predisposti dagli uffici senza avere notizie sui contenuti mentre Cicarè e Monteverde hanno chiesto spiegazioni sull’incremento dei prezzi per le piscine e il centro fiere. In apertura di seduta c’erano state alcune interrogazioni. Il consigliere Alberto Cicarè ha chiesto di mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale a Borgo Pertinace, operazione che è allo studio da alcuni anni, poi sempre Cicarè ha sollecitato l’amministrazione a farsi parte attiva con Rfi per sistemare il cantiere di Vallebona ponendo fine ai lavori.

Il capogruppo dem Narciso Ricotta ha attaccato duramente il Comune per il mancato patrocinio e l’assenza di amministratori all’iniziativa del novembre scorso promossa dalle più qualificate associazioni cittadine che si occupano di accoglienza ai migranti: dalla Goccia alla Caritas passando per Sensini Piombini. L’assessora Francesca D’Alessandro ha detto che il Comune ha così deciso per non mettere in imbarazzo la prefettura visto che era in corso il cambio del prefetto e che nella stessa giornata c’erano le manifestazioni contro la violenza sulle donne. La seduta è poi terminata con la discussione sulla mozione presentata da Alberto Cicarè sul tema dei rifiuti: da un lato l’individuazione della nuova discarica e dall’altro le prospettive di sviluppo dell’impiantistica.