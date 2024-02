di Luca Patrassi

Parcheggio Leopardi, l’ufficio Urbanistica del comune di Macerata ha presentato una proposta preliminare di variante al Prg per la realizzarlo. Ora sarà la maggioranza a definire la questione per portarla poi all’esame del Consiglio comunale, sembra nel caso che nel frattempo sia maturata una posizione condivisa in maggioranza. Per ora c’è la sensazione, ed anche qualcosa di più, che si vada allo scontro.

L’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi vuole un intervento con ingresso ed uscita da viale Leopardi e varie possibilità realizzative, compresa quella di una struttura multipiano da utilizzare anche come mercato. Fratelli d’Italia, con il capogruppo Pierfrancesco Castiglioni, è sul piede di guerra in questi giorni ed aveva già avuto modo di ufficializzare la propria posizione: «Fratelli d’Italia non è contro Iommi, non è contro il parcheggio a Rampa Zara che abbiamo sempre voluto e continuiamo a sostenere. Una cosa però sia chiara: noi siamo favorevoli a un parcheggio a raso a Rampa Zara, non ai progetti di dubbia utilità da 50 o 100 milioni che siano. La variante per il progetto del Belvedere delle Fonti non la voteremo mai, non come attualmente formulata». Fdi è schierata per un parcheggio a raso il più economico possibile con accesso da Borgo San Giuliano. Iommi ha detto in diverse occasioni che, si dimetterebbe ove dovesse passare una soluzione del genere. L’Ufficio tecnico ha formalizzato una proposta, ma dalla maggioranza arrivano segnali non distensivi. Considerato che, in fondo, di Rampa Zara si parla “solo” da una quarantina di anni è possibile che il primo cittadino Sandro Parcaroli decida di rinviare la scelta in attesa di tempi migliori e, soprattutto, in attesa dei finanziamenti. In effetti sembra strano dividersi su un progetto che non è finanziato, peraltro mentre in città arrivano decine e decine di milioni di euro per lavori vari e non indicati come prioritari in campagna elettorale.