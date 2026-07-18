La voce di Chiara Galiazzo
apre il Macsi festival

MONTECASSIANO - Martedì il via al programma. Prossimo appuntamento il 23 luglio con Giobbe Covatta

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Chiara Galiazzo

E’ la cantante Chiara Galiazzo ad aprire il Macsi festival 2026, la rassegna di Montecassiano dedicata ad arte, cultura, scienza e innovazione. Martedì, alle 21,30, la prima serata al cortile delle Clarisse.

L’artista porterà sul palco il suo “Odio l’estate – duo acustico summer tour”, un concerto in una dimensione più intima e raccolta, dove i brani più amati del suo repertorio saranno reinterpretati in chiave acustica, valorizzando l’eleganza della sua voce e il rapporto diretto con il pubblico.

Il Macsi festival, organizzato dal Comune in collaborazione con la pro loco di Montecassiano, nasce con l’obiettivo di promuovere una proposta culturale di qualità e di valorizzare gli spazi e il patrimonio storico del borgo attraverso appuntamenti dedicati alla musica, all’arte, alla cultura, alla scienza e all’innovazione. L’ingresso al concerto è gratuito.

La serata inaugurale apre il programma del Macsi festival 2026, un percorso di 3 eventi pensato per coinvolgere il pubblico attraverso linguaggi diversi e creare momenti di condivisione e partecipazione nel cuore del territorio.
Le prossime serate saranno il 23 luglio con Giobbe Covatta ed il 30 luglio con Lucrezia Ercoli.


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