La voce di Chiara Galiazzo
apre il Macsi festival
MONTECASSIANO - Martedì il via al programma. Prossimo appuntamento il 23 luglio con Giobbe Covatta
E’ la cantante Chiara Galiazzo ad aprire il Macsi festival 2026, la rassegna di Montecassiano dedicata ad arte, cultura, scienza e innovazione. Martedì, alle 21,30, la prima serata al cortile delle Clarisse.
L’artista porterà sul palco il suo “Odio l’estate – duo acustico summer tour”, un concerto in una dimensione più intima e raccolta, dove i brani più amati del suo repertorio saranno reinterpretati in chiave acustica, valorizzando l’eleganza della sua voce e il rapporto diretto con il pubblico.
Il Macsi festival, organizzato dal Comune in collaborazione con la pro loco di Montecassiano, nasce con l’obiettivo di promuovere una proposta culturale di qualità e di valorizzare gli spazi e il patrimonio storico del borgo attraverso appuntamenti dedicati alla musica, all’arte, alla cultura, alla scienza e all’innovazione. L’ingresso al concerto è gratuito.
La serata inaugurale apre il programma del Macsi festival 2026, un percorso di 3 eventi pensato per coinvolgere il pubblico attraverso linguaggi diversi e creare momenti di condivisione e partecipazione nel cuore del territorio.
Le prossime serate saranno il 23 luglio con Giobbe Covatta ed il 30 luglio con Lucrezia Ercoli.