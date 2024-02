di Luca Patrassi

Si avvicina l’otto marzo e per celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza tutte le assessore e le consigliere comunali della maggioranza hanno inviato una lettera al presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani per chiedere di convocare e presiedere una riunione del Consiglio delle donne con all’ordine del giorno la proposta di revoca della presidente Sabrina De Padova e procedere alla elezione della nuova presidente del Consiglio delle donne. Sembra strano, ma è esattamente il contenuto di una missiva che le consigliere di maggioranza Barbara Antolini (prima firmataria), Lorella Benedetti, Cristina Cingolani, Antonella Fornaro, Romina Leombruni, Laura Orazi, e le assessore Francesca D’Alessandro, Laura Laviano, Katiuscia Cassetta, Oriana Piccioni e Paola Pippa hanno appena inoltrato a Luciani.

«Le sottoscritte – si legge nella lettera – nell’esclusivo interesse del corretto, sereno e spedito corso delle attività del Consiglio delle Donne evidenziano quanto segue: nel corso del suo mandato la presidente del Consiglio delle donne Sabrina De Padova ha programmato e assunto delle decisioni senza un necessario confronto con le componenti di diritto elette del Consiglio delle donne, determinando la perdita di rappresentatività del gruppo di maggioranza al quale appartiene» e quindi chiedono la rimozione di Sabrina De Padova. Come dire che i dissidi esplosi nel Consiglio comunale vanno ad esplodere nel Consiglio delle donne. Sabrina De Padova è stata eletta nella civica del sindaco Sandro Parcaroli ed in quel gruppo è rimasta salvo prendere posizioni spesso non in linea con la sua maggioranza. Dalla civica Parcaroli non è mai stata prese nessuna posizione.

Ora invece arriva la mossa delle consigliere di maggioranza che chiedono l’estromissione di De Padova dal Consiglio delle donne. De Padova peraltro nei giorni scorsi, visto l’annullamento del Consiglio comunale di lunedì prossimo aveva chiesto un incontro «affinché ogni consigliera proponga iniziative inerenti la giornata internazionale delle donne e per avere l’occasione di conoscere le rappresentanti di quartiere neo elette». Sarà ora interessante verificare l’evolversi della situazione e la decisione che andrà a prendere il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani.