Il dirigente dei Servizi tecnici del Comune, l’ingegnere Tristano Luchetti, ha inviato una nota ai dirigenti dell’istituto comprensivo Dante Alighieri e dell’istituto comprensivo Enrico Mestica, per rendere noto che è prossimo all’apertura un cantiere per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria dell’area ex Saram.

Nel pomeriggio di venerdì prossimo l’impresa incaricata da Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare avvierà i lavori di completamento della urbanizzazione primaria dell’area ex Saram. Le opere in programma richiederanno tempi abbastanza lunghi: nella lettera ai dirigenti scolastici, il dirigente dei Servizi Tecnici del Comune osserva che saranno necessari circa tre mesi per ultimare l’intervento. Sono previste modifiche alla viabilità, obbligate appunto dalla presenza del cantiere: da venerdì fino all’ultimazione dei lavori (previsti appunto per ma prima quindicina del prossimo mese di maggio) non sarà possibile l’accesso all’area ex Saram da via Prezzolini mentre rimarrà inalterata la viabilità di accesso da via Roma. Dunque passaggio obbligato da via Roma che andrà quindi ad essere ulteriormente intasata, in particolare nelle ore di entrata e di uscita delle scuole Mestica e Alighieri. Ancora da definire invece la data di inizio dei lavori di urbanizzazione secondaria che consisteranno nella sistemazione dell’area verde antistante i plessi scolastici.

(L. Pat.)