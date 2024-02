Un repentino cambio di rotta per evitare l’annunciato scontro frontale. Se ieri veniva data per imminente la convocazione del tavolo di maggioranza per discutere la storia del parcheggio di Rampa Zara e affrontare le divergenze tra l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi e il gruppo di Fratelli d’Italia guidato da Pierfrancesco Castiglioni, oggi è lo stesso assessore comunale all’Urbanistica a cambiare gli appuntamenti in agenda: «al momento – dice appunto l’assessore Iommi – l’unico parcheggio necessario che mi interessa realizzare con la massima urgenza è quello a servizio dell’attuale demolizione in corso e successiva ricostruzione post-sismica dei centocinquanta alloggi di via Pantaleoni/via Zorli.

Stiamo definendo l’esecutivo di tale parcheggio per circa cinquanta nuovi stalli, a cui aggiungere i dieci già di proprietà comunale nell’adiacente condominio delle Spighe, ed altri che stiamo individuando nella zona. Prosegue intanto ad opera della polizia locale il miglioramento della segnaletica orizzontale per i prossimi cambiamenti della circolazione». L’area in questione è quella di proprietà comunale, retrostante gli imnmobili di via Maffeo Pantaleoni prossimi alla demolizione e alla ricostruzione. Un’area teoricamente di verde, da tempo però abbandonata ed usata anche da alcuni come discarica: il progetto esecutivo, come annunciato dall’assessore Silvano Iommi, è in corso di valutazione e a breve termine, una volta avuto il via libera dei Servizi tecnici del Comune, potrebbe dunque entrare nella fase operativa dando una prima risposta alla cronica mancanza di parcheggi nella zona della Pace.

(l. pat.)