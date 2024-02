I pentastellati maceratesi non ci stanno a farsi tirare in ballo dal coordinatore di Azione Massimiliano Fraticelli e replicano duro. «Crediamo – è il prologo dell’intervento dei consiglieri comunali Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti – sia doveroso da parte nostra replicare alle affermazioni del coordinatore provinciale di Azione, Massimiliano Fraticelli che ci ha tirato per la giacca, in relazione ad eventuali accordi col Pd per le prossime elezioni regionali. E’ vero ciò che Fraticelli dice quando ricorda la nostra netta opposizione ad un centro sinistra a guida Pd che nei 10 anni di amministrazione Carancini ha fatto fare vari passi indietro alla nostra città, con la sola eccezione per quanto fatto in politica culturale, anche se molto elitariamente». L’affondo: «Non dimentichiamoci mai che il Pd da noi fortemente criticato, era figlio di quel Renzi con il quale fieramente Azione, il partito di Fraticelli, sino ad un anno fa ha cercato di dare origine a quel fantomatico Terzo Polo che viceversa non ha mai superato percentuali di gradimento da parte degli elettori che potessero configurarlo se non come Sesto Polo. Quel Pd, eterodiretto dal principe saudita, emanò il Jobs Act ed eliminò l’Articolo 18 tradendo di fatto tutti quei lavoratori che oggi scelgono le destre. Il nostro comportamento in Consiglio comunale è sempre stato, è e sarà il medesimo; un atteggiamento costruttivo incentrato alla propositività che ci vede sempre favorevoli rispetto a posizioni che reputiamo giuste e contrari quando le posizioni risultano dannose per i cittadini maceratesi e, più in generale, contrapposte agli interessi della nostra città».

L’apertura a collaborare in vista delle prossime elezioni: «La disponibilità che il responsabile regionale Giorgio Fede ha manifestato, all’incontro organizzato dal Pd, per quanto riguarda Macerata, è quella diretta a formare una coalizione con tutte quelle forze politiche che, con pari dignità e pari rappresentanza, saranno disposte a formare una coalizione fondata sulla puntuale attuazione di un programma condiviso e vincolante senza prevaricazioni o posizioni privilegiate. Solo così, a nostro avviso, si può raggiungere il peso necessario a ribaltare l’attuale situazione politica locale, sempre marcando le differenze sostanziali tra il Movimento 5 Stelle e l’attuale Pd che Giuseppe Conte ha più volte esposto. Non ci saranno mai accordi locali imposti da Roma, ma si potrà collaborare con il Pd, solo se da parte di esso ci sarà un sostanziale cambiamento di rotta, soprattutto negli atteggiamenti».

Il M5S pone condizioni piuttosto chiare «In particolare nella provincia di Macerata continuano a padroneggiare personaggi che un tempo applaudivano Renzi, poi applaudivano Letta, poi applaudivano Gentiloni. Sempre in cerca non del bene comune, ma di uno scranno da occupare. Per ora nella nostra città, dove c’è senz’altro una nuova generazione di democratici con cui lavorare alla pari e senza pregiudizi, ci sono ancora quelli che la Schlein definisce “cacicchi”. Per accordarsi con noi occorre essere modesti, non pensare di essere il centro del mondo, ragionare sugli enormi errori fatti in città ed avere una visione orientata ai giovani. Se vogliamo tentare insieme di costruire qualcosa occorre che nel Pd scompaiano supponenza e tracotanza che sino ad oggi hanno impedito di costruire un percorso comune, che porti alla candidatura di una/un giovane sindaca/o così da spronare e coinvolgere tante persone ad impegnarsi e votare per un vero cambiamento per Macerata».

Non c’è solo il Pd all’orizzonte: «Il Movimento 5 Stelle auspica e si prefigge una forte coesione di forze politiche che si pongano come fine, non solo sconfiggere una destra che confonde l’amministrare con il comandare, ma dare un volto e un indirizzo alla nostra città che guardi al futuro con particolare attenzione alle giovani generazioni ed all’ambiente. Per dare sostanza e credibilità a un punto di vista alternativo per il futuro della città, abbiamo per ora trovato nel gruppo di Strada Comune un interlocutore disponibile a elaborare insieme una serie di idee da proporre ai cittadini, chiedendo loro di attivarsi per dare testa e gambe a un percorso che possa ridare energia alla nostra stanca Macerata. La nostra forza politica si è da tempo posta al servizio per questo progetto, consapevole che tanta gente chiede un cambiamento radicale nei modi di amministrare la città. Abbiamo una grande responsabilità nei loro confronti: dare la speranza di vincere, e per non deluderla dobbiamo pensare al giorno dopo le prossime elezioni, a cosa faremo e soprattutto a come lo faremo. Le ammucchiate non sono credibili, i percorsi condivisi sì. Se il Pd resta quello dei “cacicchi” ci si prepari a perdere. Se il Pd mostrerà un volto nuovo e un nuovo modo di fare si potrà costruire un futuro importante».

(redazione CM)



.