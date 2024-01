di Mauro Giustozzi

Nuova piazza ed un parco alle ex Casermette di Macerata per completare la rigenerazione di quello che i maceratesi ricordano soprattutto come luogo che per decenni ha ospitato la caserma Saram dell’Aeronautica militare e che negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione urbanistica che ne ha disegnato un mutamento totale.

Con la costruzione delle nuove scuole Alighieri e Mestica, di un supermercato e la futura apertura della piscina, anche se in questo caso i ritardi accumulati negli ultimi mesi stanno facendo slittare i tempi di completamento e consegna dell’opera. E’ in partenza il progetto esecutivo predisposto da Cassa Depositi e Prestiti, per un valore di un milione di euro, per la realizzazione delle opere di riqualificazione e recupero dell’area delle ex Casermette che facevano parte del progetto iniziale di sistemazione dell’intera zona. C’è stato il bando di gara con aggiudicazione ad una stessa impresa dei due cantieri che si apriranno entro i primi giorni di febbraio: partiranno così le opere che sono previste e che sono state illustrate lo scorso giugno dall’amministrazione comunale al momento dell’accordo raggiunto con Cassa Depositi e Prestiti. Anche in questo caso la tempistica è stata piuttosto lunga per arrivare a concretizzare l’intervento, in quanto il progetto fu elaborato durante la giunta Carancini, era il 2019, e soltanto cinque anni dopo inizia a prendere forma. Obiettivo del Comune è la riqualificazione urbana dell’area delle ex Casermette non solo sotto il profilo scolastico ma implementando la fruibilità collettiva dell’intera zona tramite la realizzazione di aree verdi, parco giochi e, appunto, una piazza. Ciò permetterà di dotare i quartieri limitrofi ad alto tasso residenziale di spazi verdi e luoghi deputati alla socialità e all’aggregazione.

«Proprio ad inizio anno sono ripresi i contatti con gli esponenti di Cdp – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – che hanno fatto un blitz a Macerata nei giorni scorsi perché oramai siamo vicini all’apertura del cantiere dell’intervento che faranno alle Casermette. Entro la fine di questa settimana ci sarà un ulteriore incontro per definire nel dettaglio come operativamente impatterà il cantiere in una zona già urbanizzata con la presenza delle scuole e di un supermercato. Sarà necessario avere degli accorgimenti nell’organizzazione del cantiere. L’intervento riguarderà sia l’area verde che la piazza nonché la strada di uscita su via Prezzolini. Bisognerà studiare anche un piano di viabilità che tenga conto di questo nuovo cantiere e darne comunicazione ai cittadini. All’atto del nostro insediamento la situazione complessiva del polo scolastico presentava numerose criticità che via via abbiamo risolto. Ora verrà realizzato il parco pubblico che accompagnerà tutta l’area sino alle nuove piscine in cui studenti e famiglie potranno trascorrere momenti di relax».

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano con area giochi dedicata prevedendo la rimozione di alberature e siepi ammalorati, in avanzato stato di degrado o con rilevanti criticità e la messa a dimora di nuove piante, arbusti e tappeto erboso.

Sarà realizzata poi una piazza, in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell’originaria piazza d’armi pensata come spazio di accoglienza per iniziative di socializzazione, che potrà ospitare anche manifestazioni ed eventi. L’area, il cui progetto è stato pensato con appositi accorgimenti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sarà utilizzata anche come spazio di accoglienza per iniziative, idonea pure a ospitare manifestazioni ed eventi. Dalla piazza partiranno diversi percorsi che collegheranno le zone circostanti, l’area delle scuole, il parco e l’area giochi. Quindi da un lato le scuole dall’altro la vecchia piazza d’armi che diventerà punto d’incontro per i cittadini, spazio pubblico in cui godere della natura e dello stare insieme».