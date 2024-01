di Luca Patrassi

Giorno dopo giorno, la pagina Facebook dell’assessore ai lavori pubblici del Comune Andrea Marchiori indica l’andamento dei vari cantieri aperti in città, l’ultimo tirato in ballo con un post dall’amministratore comunale è quello di viale Trieste: «Tutto pronto per la fondazione della nuova pavimentazione di viale Trieste, dopo l’opera di rimozione della vecchia ed il rifacimento della linea fognaria».

I commenti sono quasi tutti di plauso, c’è chi rileva che si sta andando per le lunghe e chi spera che venga riutilizzata la pietra selcina e non quella indiana. I lavori riguardano viale Trieste e la parte iniziale di viale Don Bosco e sono collegati al progetto “MurAperte” che si pone l’obiettivo di riqualificare il centro cittadino, gli interventi saranno fatti con l’utilizzo di materiali di qualità nel rispetto del contesto architettonico della zona. Particolare attenzione viene posta ai sottoservizi presenti (elettricità, telefonia, gas, acquedotto e fognatura).

Di recente è anche stato approvato dalla giunta comunale guidata dal primo cittadino Sandro Parcaroli il progetto esecutivo volto al restauro di alcuni tratti delle mura , compresi tra lo Sferisterio e Rampa Zara. Dopo l’intervento finanziato con il Pnrr arriva una prosecuzione in viale Pantaleoni e in viale Leopardi del costo di 725mila euro, fondi regionali per il 65% e parte rimanente del Comune per il tramite di un mutuo acceso con Cassa Depositi e prestiti. Nei giorni scorsi in oltre sono state pubblicate le determine di aggiudicazione definitiva di alcune gare: ci sono i percorsi pedonali in contrada Torregiana con la realizzazione di nuove passarelle di attraversamento dell’asse stradale e ferroviaria (cinque le offerte presentate, l’aggiudicatario è Di Murro Francesco srl di Piedimonte San Germano, Frosinone, valore della gara 1.6 milioni), il restauro della ex chiesa di San Rocco in vicolo Costa (tre le offerte presentate, aggiudicatario Consorzio stabile Alta Val di Cecina di Pomarance, Pistoia, valore della gara 1.1 milioni di euro, la valorizzazione dell’area archeologica di Ricina e delocalizzazione del campo da rugby (tre le offerte presentate, aggiudicatario Edilizia Crocioni di Macerata, valore del contratto due milioni) ed infine la realizzazione della nuova scuola alle Vergini, in via Rocco Chinnici.Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, una sola l’offerta presentata, l’aggiudicataria è risultata essere la spa Corbo Group di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, valore del contratto due milioni di euro.

La realizzazione della nuova scuola ha visto un contrasto – non l’unico per la verità negli ultimi mesi – tra l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori e quello all’Urbanistica Silvano Iommi che avrebbe voluto approfondire la questione alla luce del rinvenimento di reperti archeologici. Gara aggiudicata ed evidentemente lavori prossimi al via, a meno di coklpi di scena archeologici. A proposito di social, si rileva che anche sulle piattaforme il clima in giunta non è sereno: si ha notizia infatti di un assessore che ha bloccato, sulla sua pagina social, un altro collega di giunta e del dirigente di una società comunale che ha bloccato l’assessore di riferimento di quel settore. Pensare che non più tardi di una settimana fa il sindaco Sandro Parcaroli ha chiesto ai suoi condivisione e di evitare prese di posizione autonome e non concordare anche sul fronte della comunicazione.