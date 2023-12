di Mauro Giustozzi

Dal centro alla periferia, quello della manutenzione, ristrutturazione e miglioramento dei marciapiedi resta uno dei principali obiettivi dell’amministrazione comunale. Conclusi i lavori nel quartiere di Santa Lucia-zona ospedale, il Comune mette in cantiere quelli annunciati da tempo nella frazione di Piediripa nonché una pianificazione che già si proietta sugli interventi del 2024.

Per i lavori a Piediripa c’è una determina firmata dal dirigente dei servizi tecnici, Tristano Luchetti, che affida i lavori all’impresa maceratese Edil Europa, «dotata delle qualifiche necessarie e di consolidata esperienza – si legge nell’atto comunale – la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori in tempi rapidi. Vista la trattativa diretta Mepa in risposta alla quale la ditta ha offerto uno sconto del 1,019 % sull’elenco prezzi al netto della sicurezza da cui deriva un importo contrattuale pari a 77.685,75 euro (iva esclusa)». A Piediripa il Comune aveva già destinato in tutto 110mila euro per effettuare interventi legati al rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede di Borgo Piediripa e al posizionamento di dossi rallentatori in corrispondenza del passaggio pedonale della fermata dell’autobus, alla realizzazione di un tratto di un nuovo marciapiede in via Metauro, al rifacimento della pavimentazione di alcuni tratti e alla realizzazione di scivoli e di opere civili per l’illuminazione dei passaggi pedonali lungo la strada Carrareccia, nei pressi della chiesa, e al rifacimento della pavimentazione in un tratto di marciapiede in via Tagliamento, nella zona della scuola Sandro Pertini.

Testimone dei lavori legati alla sicurezza, in particolare dei pedoni, che passa alla frazione del capoluogo dopo che proprio nei giorni scorsi si è concluso un intervento molto impattante ed atteso dai residenti nel quartiere di Santa Lucia, in prossimità dell’ospedale cittadino. In questo caso l’amministrazione aveva stanziato un importo complessivo di 100mila euro e i lavori hanno riguardato il rifacimento della pavimentazione in alcuni tratti di marciapiede e dalla realizzazione di scivoli in corrispondenza dei passi carrai e dei passaggi pedonali le vie Santa Caterina, Santa Aurelia, Santa Lucia, Santa Chiara e San Francesco. Nelle vie Santa Lucia e Santa Chiara sono state realizzate delle aiuole ecocompatibili in corrispondenza delle piante le cui radici hanno dissestato il piano del marciapiede. «Un buon lavoro in una zona sensibile, interamente finanziato con risparmi di bilancio senza indebitamento – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori – sono state realizzate anche delle lavorazioni particolari nella circonferenza degli alberi per attenuare i danni provocati dalle radici. Prossimo step ad inizio 2024 quando partiranno i lavori sui marciapiedi di Piediripa per dare continuità ai tanti interventi fatti in questi tre anni sulla sicurezza dei pedoni e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Investimenti fatti senza mutui, con risparmi per ribassi sui cantieri e nuove dotazioni di bilancio fortemente volute dai consiglieri di maggioranza».

Altri cantieri che continuano o che partiranno entro i primi mesi del nuovo anno riguardano, subito dopo le festività di fine anno, la manutenzione straordinaria di piazza Vittorio Veneto, nonché di Rampa Zara e via Basili. Nel primo intervento sarà mantenuta la pietra esistente che caratterizza la piazza, negli altri due lavori su strade ad alta intensità di transito si farà combinare la coerenza della pavimentazione del centro ai lati in cui passano i pedoni, con un piano viario in asfalto dove transitano le auto. Proseguono gli interventi attorno alle mura, quelli in corso nella zona dello Sferisterio che precedono quelli lungo viale Leopardi sul lato destro fino a Rampa Zara, con la realizzazione di un selciato di arenaria con dimensioni variabili degli elementi lapidei che daranno continuità ad una passeggiata pedonale che dovrà bene integrarsi con l’arena. Previsti pure nuovi marciapiedi in via Verga con prosecuzione verso via Prezzolini dove manca un camminamento, l’asfaltatura di parte di via Verga e lavori di manutenzione stradale che saranno avviati nei prossimi mesi che riguardano in particolare anche via Pirandello a Collevario, dalla rotatoria al tratto che conduce alla chiesa del Buon Pastore.