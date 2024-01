di Luca Patrassi

Accordo economico raggiunto tra il Comune e la Maceratese 1922 per la gestione – dallo scorso mese di agosto fino al termine del 2024 – dello Stadio della Vittoria. Nel particolare il Comune ha riconosciuto un compenso complessivo, comprensivo quindi di Iva, di circa 53mila euro con un aumento di diecimila euro rispetto alla precedente convenzione. Nella determina firmata dal dirigente Simone Ciattaglia si ricorda come lo scorso 18 agosto «la Maceratese 1922 ha preso in consegna le chiavi dello stadio della Vittoria di viale della Libertà concordando l’uso del predetto impianto al solo fine dello svolgimento degli allenamenti sportivi con previsione della chiusura dello stesso al pubblico e di inibizione delle gare di campionato nelle more della definizione della pratica di prevenzione incendi dell’impianto». L’agibilità dell’impianto è invece arrivata alla fine dello scorso mese di novembre con il Comune che ha riconosciuto un compenso extra alla Maceratese rispetto alla convenzione precedente.

Si legge infatti nella determina: «Il progetto di recupero, restauro e rigenerazione dello Stadio della Vittoria è stato attuato attraverso il restauro degli elementi architettonici di pregio della tribuna, delle gradinate, dei muri perimetrali e dei cancelli, la sostituzione del manto erboso in erba sintetica e la riorganizzazione di tutti i percorsi interni al parco con installazioni a servizio della cittadinanza. La realizzazione dei predetti interventi impone una maggiore cura nella gestione dell’impianto e in particolare una costante e continua cura del parco e delle nuove installazioni collocate all’interno non previste nel precedente rapporto convenzionale».

Il risvolto economico dell’intesa: «Rispetto alla precedente rapporto convenzionale alla società gestrice è richiesta – assicura il dirigente del Comune – una più impegnativa cura del parco e delle nuove installazioni collocate al suo interno per la quale è necessario prevedere per il periodo di durata della convenzione un corrispettivo di diecimila euro, Iva inclusa. Per il periodo di vigenza della convenzione per la gestione del campo sportivo, vale a dire da agosto 2023 a dicembre 2024 è previsto un corrispettivo di 53mila euro. Per ogni mese di gestione dell’impianto è previsto un canone uso d’uso mensile di 183 euro, Iva inclusa».