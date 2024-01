di Luca Patrassi

Il tempo di scrivere che, almeno a memoria, per la prima volta un ex dirigente comunale critica l’operato dell’amministrazione comunale ed ecco un altro inedito che arriva, poco prima dei botti di fine anno, una lettera firmata dal segretario comunale Francesco Massi e da tutti i dirigenti del Comune (Tristano Luchetti, Simone Ciattaglia, Danilo Doria, Andrea Castellani e Carla Scarponi) con la quale si contesta apertamente l’operato della stessa amministrazione comunale. La lettera è del 27 dicembre scorso, si usa la carta intestata del Comune e la si manda perfino al protocollo per la registrazione dell’atto (di guerra, apparente). Lettera intestata al sindaco e agli assessori, inviata per conoscenza anche alla persona al centro del caso diplomatico. «Nel prendere atto – si legge nella lettera – con sorpresa e rammarico del mancato rinnovo della convenzione con il Comune di… per il comando parziale della dottoressa….si ringrazia la collega per il grande supporto dato agli uffici comunali che ha consentito l’ottenimento e la gestione dei finanziamenti Pnrr e non solo». La lettera dell’apparato burocratico comunale al completo si conclude con «un grazie particolare per aver presieduto commissioni di gara di appalti importanti, in primis il sottopasso di via Roma, con estrema professionalità e competenza consentendo gli affidamenti nei tempi strettissimi della normativa comunitaria». Infine i saluti che i dirigenti comunali definiscono «cordiali».

E’ dunque l’ultimo atto, forse, di un contrasto che ha provocato ulteriori lacerazioni in un fronte già spaccato e che vede da un lato il vertice dell’Ufficio tecnico con l’assessore ai lavori pubblici e dall’altro alcuni assessori comunali con il sindaco che resta al centro nella speranza di capire in tempo utile come va a finire.

Il caso di specie. C’è un comando parziale di una funzionaria amministrativa che è terminato lo scorso 31 dicembre: il dirigente dell’Ufficio tecnico ha chiesto la proroga ma inutilmente. Il fronte politico-istituzionale ha semplicemente rilevato che vanno valutate le carenze di personale dirigente prima di decidere per l’assunzione di una figura tecnica o amministrativa: nel caso di proroga dell’incarico, e dell’avvio di una procedura concorsuale con l’istituto della mobilità, il Comune sarebbe stato costretto ad assumere la persona che già aveva selezionato a tempo determinato. Questo lo scenario formale, poi ci sono delle cose “non-dette” che potrebbero aver influito nella decisione di non prorogare l’incarico, appunto le divisioni interne in giunta e magari qualche altro veto indiretto.

Quale possa essere stata la ragione della mancata proroga, la lettera su carta intestata e protocollata dai dirigenti del Comune è comunque un inedito assoluto ed è un attacco senza precedenti alle scelte dell’amministrazione comunale. Finora ai dirigenti era andato ufficialmente bene tutto, compresi i giudizi di eccellenza con relativi benefit sanciti da anni dalla giunta Parcaroli. Ora sulla mancata proroga di un comando a tempo si scatena un pandemonio. A pensare male, sottolineava Andreotti, si fa peccato ma qualche volta ci si indovina. E’ credibile che il segretario generale Francesco Massi, con dirigenti al seguito, abbia scritto una lettera del genere senza aver ascoltato nessuno?