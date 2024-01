Una rimodulazione del piano legato al rilevamento dei transiti e alla videosorveglianza urbana di Macerata: pubblicata poco fa all’albo pretorio una determina del dirigente dei Servizi finanziari Andrea Castellani per l’affidamento alla Police Service srls di Corridonia di una fornitura di telecamere di contesto e telecamere ocr, apparati e software. Lo scorso anno c’era stata l’aggiudicazione di una gara per un importo di 97mila euro ed ora c’è un affidamento del valore di circa 40mila euro. «Necessità finalizzata – si legge nell’atto – al potenziamento dei controlli di sicurezza in aree urbane considerate ad alto rischio. Le nuove postazioni di videosorveglianza si rendono necessarie e fondamentali per contrastare anche fenomeni legati alla sicurezza pubblica in relazione ai furti e comportamenti criminosi avvenuti in città… la necessità di intervenire in zona centro storico e soprattutto in area corso Cairoli, oggetto di problematiche che hanno generato insicurezza urbana… la collocazione di telecamere ocr consentirà, oltre che al monitoraggio, anche uno studio del traffico così da intervenire su eventuali modifiche della circolazione stradale per diminuire l’inquinamento atmosferico, tale strategia consentirà di attuare nel migliore dei modi tutte le politiche di sostenibilità ambientale a tutela del territorio maceratese».

Scritte le motivazioni, ecco quali saranno gli scenari di riferimento delle nuove installazioni di videosorveglianza: due telecamere di contesto Galleria del commercio scale interne, una ocr in corso Cairoli, tre telecamere di contesto ai Giardini Diaz, una telecamera di di contesto traversa Maestri del lavoro, verso uscita in via Marchetti, due telecamere di contesto giardini via Isonzo, una telecamera di contesto sottopasso porta Montana, due telecamere di contesto nel parco urbano Vergini, due telecamere di contesto nel parco urbano Collevario, una telecamera di contesto nel parco urbano di Villa Potenza.

(l. pat.)