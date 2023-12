di Luca Patrassi

Alcune ore di schermaglie dialettiche e stasera il voto di approvazione del bilancio preventivo 2024 del Comune di Macerata. A favore i 17 consiglieri di maggioranza presenti, contrari i nove consiglieri di opposizione del Pd, di Macerata Bene Comune, di Strada Comune e dei 5 Stelle e Sabrina De Padova della civica di Parcaroli, astenuto il renziano Ulderico Orazi. Ultima seduta di Consiglio comunale del 2023, quella di oggi, dedicata all’esame del bilancio preventivo presentato dall’assessora Oriana Piccioni. Si parte con l’interrogazione presentata dal capogruppo comunale Dem Narciso Ricotta che chiede aggiornamenti sui problemi di via Mattei.

L’assessore Andrea Marchiori riferisce: «Due i restringimenti, la situazione è generata dalle forti precipitazioni, abbiamo cercato di capire cause e entità del dissesto. Non ci sono stati altri cedimenti, la situazione nel primo tratto danneggiato si è stabilizzata e questo ha consentito di redigere un progetto di sistemazione da 160mila euro, con pali di contenimento e una zattera di cemento armato. Un altro dissesto si è verificato dalla parte del benzinaio della Esso, le cause sono in corso di accertamento ma riconducibili al fatto che si tratta di un terreno di riporto e alla presenza di una fognatura importante. Siamo intervenuti subito per garantire la sicurezza stradale. In generale via Mattei è una strada con situazioni di dissesto idrogeologico certificate da tempo, ci sono 700mila euro per realizzare opere di contenimento verso via Roma in un tratto che anche negli anni passati ha mostrato segni di cedimento. Nel lato verso Santa Lucia, l’ufficio sta ultimando un progetto per l’asfaltatura, intervento questo ultimo che riusciremo a realizzare nel 2024». Poi l’approvazione di una variante al Prg per via Pirandello.

Il fronte del bilancio preventivo nell’analisi dell’assessora Oriana Piccioni. Gli investimenti previsti sono pari a sessanta milioni ed anche per il 2024 si tratta di cifre record nella storia dell’Ente locale. Sul fronte dei tributi le previsioni di entrata si attestano a circa trenta milioni ed arrivano a 31 nel 2026. Mentre la spesa corrente complessiva è pari a 57.4 milioni, quella per il personale è di 12.8 milioni di euro. Sul fronte dei servizi offerti al cittadino la previsione di spesa è di 325mila euro per gli asili nido, di 30mila euro per gli impianti sportivi, 792mila euro per le mense scolastiche, 90mila euro per fiere e mercati, 30mila per gli spettacoli. Diciotto i milioni che sono disponibili nel 2024 per i progetti finanziati con il Pnrr. Un punto che viene evidenziato nella relazione dei revistori dei conti è l’incremento dell’indebitamento: «si invita ad effettuare una valutazione complessiva dello stock del debito di finanziamento per evitare per le annualità future una eccessiva rigidità della spesa».

La serie degli interventi dei consiglieri è aperta dal capogruppo Dem Narciso Ricotta: «A tre anni dalle elezioni, l’assessora Piccioni ancora parla di situazioni di bilancio gravose ereditate dalla vecchia giunta. A parte la falsità delle accuse, dimentica che l’assessore al bilancio del centrosinistra era quello che ha al suo fianco, ora nel centrodestra. Nel bilancio preventivo non c’è un’analisi politica, nulla sulla città, solo un elenco di numeri che evidenziano come dal Governo amico siano arrivati solo tagli». Stefania Monteverde di Macerata Bene Comune: «I problemi sono tanti in un bilancio che è di tagli. Mancano i fondi per i servizi, come quelli per gli asili nido. Si è già vista la scelta fatta dal Comune con il trsferimento di un nido in città a Sforzacosta, come se i bimbi fossero pacchi postali. Sulle politiche sociali in questo bilancio non si vede un progetto di crescita. L’unica previsione di spesa in crescita è quella sui rifiuti, due milioni in più: c’è una politica sui rifiuti che punti a diminuire la spesa».

Si prosegue con Aldo Alessandrini, capogruppo della Lega: «Parliamo del bilancio di previsione di Macerata, citando gli interventi che abbiamo messo in opera mi sembra chiara la strada che abbiamo preso. Sulla questione del centro commerciale Simonetti non è stata presa una decisione, ricordo però gli interventi favorevoli del Pd del 2010. La sistemazione della strada della vallata del Potenza va verso la sua realizzazione. La sicurezza è un problema che abbiamo ereditato». Romina Leombruni per Fratelli d’Italia: «Prima il Covid, poi la guerra hanno inciso sull’economia, ma l’amministrazione ha lavorato molto iniziando dall’utilizzo dei fondi europei. Gli investimenti non si vedono subito, diversamente dalla spesa corrente».

Alberto Cicarè di Strada Comune: «Il bilancio preventivo ha un significato relativo, poi i cambiamenti sono notevoli. E’ vero poi che nei giorni scorsi è stato approvato il patto di stabilità che non permetterà più voli pindarici. Una cosa che mi è saltata agli occhi è che lo stanziamento per la sicurezza nel 2024 è in forte calo, 600mila euro in meno».

Roberto Cherubini, capogruppo di M5S: «Nel bilancio di previsione il Comune deve inserire gli incassi reali delle alienazioni di imnmobili. Negli anni passati ci sono stati incassi inferiori alle previsioni per milioni di euro, il Comune prevede vendite per 2.8 milioni di euro per il 2024. Bilanci farlocchi per fare investimenti che non potremmo fare».

Pierfrancesco Castiglioni, capogruppo di Fdi: «Dobbiamo votare un bilancio di previsione, non un consuntivo. La norma permette di effettuare variazioni di bilancio perchè appunto a questa data non ci sono tutti gli elementi informativi necessari. Abbiamo assistito per tre anni di seguito a pareri favorevoli dei revisori dei conti, con il centrosinistra c’era invece una lite continua con il collegio dei revisori. Stiamo facendo le cose fatte bene». In fase di dichiarazione di voto è intervenuta la consigliera della civica Parcaroli Sabrina De Padova che ha stigmatizzato i tagli al sociale e contestato le dichiarazioni positive dell’assessora Oriana Piccioni sulla gestione delle farmacie comunali. Infine è stata approvata la proposta del presidente del Consiglio Francesco Luciani di rinviare al 15 gennaio la discussione sui rimanenti punti all’ordine del giorno del Consiglio.