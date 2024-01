«Il disordine e la debolezza delle argomentazioni delle minoranze per attaccare chi governa con dedizione e serietà sono il sigillo di garanzia del nostro buon lavoro». Inizia così la replica di Barbara Antolini, commissario comunale di Forza Italia e Sandro Montaguti, capogruppo FI in Consiglio, alle accuse della minoranza dopo l’ultimo Consiglio del 29 dicembre.

«Accusare l’assessore Sacchi di essersi ‘volatilizzato’ quando egli, dopo essere stato presente in Consiglio comunale dalle 17 alle 19.10, si è dovuto assentare esclusivamente per motivi personali tempestivamente comunicati al presidente – dicono – evidenzia due sole cose: mancanza di argomenti e nanismo politico, tanto più da parte di partiti che nell’ultima consiliatura (2015/2020) per decine di volte non hanno nemmeno saputo garantire il numero legale e sovente hanno unilateralmente deciso il rinvio di argomenti alle riunioni successive. In particolare, arrivati alle 19.10, non si sarebbe fatto in tempo a discutere tutti i 4 punti mancanti. Risulta pertanto pacifico che, per discutere e votare gli atti della minoranza, sarebbe stata in ogni caso necessaria un’altra seduta consiliare. Di conseguenza, infondata e sgangherata è l’accusa di spendere soldi pubblici per una seduta in più».

«Inoltre, ricordiamo alla “smemorata” minoranza – concludono Antolini e Montaguti – che alcuni di coloro che hanno sottoscritto la nota congiunta, afflitti da schizofrenia politica, hanno anche votato a favore della proposta del presidente di rinviare i punti mancanti ad altra seduta. Infine, a proposito delle accuse di giocare a ‘nascondino’, siamo impazienti di fare “tana” alle disordinate e deboli argomentazioni dell’opposizione nella prossima seduta».