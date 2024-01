La fine dell’anno e l’inizio del nuovo hanno regalato a Macerata un pieno di turisti e in particolare di gruppi che hanno scelto proprio il capoluogo come tappa imprescindibile dei loro tour. Si tratta di diverse centinaia di persone provenienti da tutta Italia per scoprire le bellezze maceratesi.

«Nei giorni scorsi abbiamo accompagnato un centinaio di persone tra grandi gruppi, piccole comitive e individuali – commenta Elena Prokopenko, presidente dell’associazione Macerata by Marche Guide Turistiche nelle Marche – un numeroso gruppo di cinquanta persone proveniente dal Lazio ha scelto di pranzare in un locale del centro storico ed è rimasto molto soddisfatto della proposta enogastronomica. Un altro gruppo più piccolo di Reggio Emilia ha avuto due pernottamenti in un albergo del centro ed ha festeggiato la notte di San Silvestro nel teatro della Società Filarmonico Drammatica di Macerata. Sono state delle giornate bellissime, siamo orgogliosi che sempre più turisti scelgono le Marche e particolarmente, Macerata, molto apprezzata sia per la sua bellezza e una certa armonia urbanistica, sia per l’arte, storia, luoghi di culto. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per l’ospitalità, accoglienza e buon cibo. Un grazie all’assessore al Turismo Riccardo Sacchi per aver dato il benvenuto ai nostri ospiti. Stanno già arrivando delle richieste da varie agenzie italiane per la primavera. Peccato però, come abbiamo già detto in altre occasioni, la mancanza di strutture alberghiere nel centro storico di Macerata idonee ad accogliere i grandi gruppi».

«Ho avuto due grandi gruppi a fine anno – racconta Oliver Mariotti guida turistica e accompagnatore turistico – che hanno scelto un lungo soggiorno nelle Marche (il primo 5 giorni e il secondo 4 giorni). Un gruppo di una trentina di persone proveniva da Genova, erano appassionate dell’arte. Sono rimasti sorpresi e affascinati da Macerata, Tolentino e Abbazia di Fiastra. Un altro gruppo di 55 persone che mi ha contattato, era accompagnato da una collega di Viterbo ed anche quello ha fatto tappa a Macerata. Queste sono soddisfazioni».

Condivide l’entusiasmo dei colleghi anche la guida storica Maria Stefania Conti: «Ho avuto tante prenotazioni per il periodo di fine anno e per i primi giorni di gennaio, in totale una quindicina. Nel maceratese ho portato dieci gruppi, tra Macerata, Tolentino, il Castello della Rancia, l’Abbazia di Fiastra e Recanati. I gruppi arrivavano dalla Lombardia, dal Veneto, da Roma e dal Piemonte. Alcuni gruppi vogliono tornare questa estate per la lirica, soprattutto un gruppo della Svizzera che ha voluto vedere due volte il video allo Sferisterio nella Gran Sala Cesanelli».

«Abbiamo inserito Macerata nel nostro tour di Capodanno nelle Marche – racconta Angelo Romanelli, referente di un gruppo Cral del Lazio – è stata una piacevolissima esperienza, accompagnati sapientemente dalla nostra guida Elena. Macerata è una bellissima cittadina delle Marche, durante il nostro tour siamo rimasti affascinati dal centro storico ricco di monumenti. Città pulita, accogliente e a misura d’uomo con un ottimo cibo e la ciliegina sulla torta è stata l’accoglienza dell’assessore al Turismo che ha portato i saluti della città, un bel biglietto da visita. Una visita stupenda da rifare».

«Dopo aver visitato la bellissima Macerata con l’ottima guida Gianluca Del Lungo che ci ha illustrato la città con i suoi meravigliosi musei, monumenti, chiese e piazze – interviene Germana Simonazzi di Reggio Emilia che organizza i viaggi da vent’anni – ci siamo spostati nell’entroterra maceratese per godere altre località come la città di Tolentino con la Basilica di San Nicola, il meraviglioso borgo medievale di Treia, la città romana di Cingoli e l’abbazia romanica Abbadia di Fiastra. Siamo rimasti molto colpiti dalla bellezza dei posti, dagli incantevoli paesaggi collinari e dal buon cibo accompagnato dagli ottimi vini marchigiani. Sicuramente torneremo per visitare altri gioielli maceratesi».

«Ho avuto l’onore – conclude l’assessore Riccardo Sacchi – di portare il saluto dell’amministrazione a un’ottantina di turisti provenienti da Emilia Romagna, Lazio e Campania. Unanimità nell’ammirazione per il fascino della nostra meravigliosa città, per l’accoglienza e per la nostra cucina tipica. Orgoglio e determinazione ancora più forti nel perseguire la strada intrapresa».

