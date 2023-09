L’incarico al teatro San Carlo di Napoli rischia di costare caro al direttore artistico del Macerata opera festival, Paolo Pinamonti: 540 mila euro. Questa la cifra, secondo quanto riportato da quotidiani veneti, che la Corte dei conti del Veneto ha ordinato a Pinamonti (che può fare ricorso) di risarcire all’università di Ca’ Foscari, dove insegna “Musicologia e storia della musica” con un contratto di ricercatore universitario.

La sentenza fa riferimento al fatto che tra il 2015 e il 2020 Pinamonti oltre che per Ca’ Foscari ha lavorato come consulente e poi direttore artistico del teatro San Carlo. La contestazione riguarda la legge 165/2001 che in sostanza dice che se si lavora per l’università non si può svolgere la libera attività professionale a meno che l’ateneo non lo autorizzi. E in questo caso c’è l’obbligo di riversare i compensi ricevuti all’amministrazione di appartenenza. A presentare un esposto contro Pinamonti, che ricopriva il prestigioso incarico al teatro San Carlo era stata, nell’aprile del 2022, la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello. Ne è nato un procedimento disciplinare interno, che si è concluso con 5 mesi di sospensione. Intanto però la procura della Corte dei conti ha avviato le sue indagini, sfociate in un processo contabile: dei giorni scorsi, la sentenza di condanna, con l’ordine di versare a Ca’ Foscari tutto quanto guadagnato come direttore artistico al San Carlo. Pinamonti si era difeso dicendo di aver agito in buona fede e nella convinzione di non violare alcuna disposizione di legge. Dall’ufficio stampa del Mof fanno sapere che Pinamonti non intende rilasciare dichiarazioni.

(redazione CM)