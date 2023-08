InclusivOpera, l’Unione ciechi ringrazia: «Finalmente possiamo godere anche noi dei bellissimi spettacoli»

«Grazie per rendere sempre più accessibili gli spettacoli allo Sferisterio». Bruna Giampieri, presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Macerata, si rivolge così all’associazione Sferisterio al termine della stagione lirica. «Abbiamo vissuto ed intensamente partecipato per il 15° anno consecutivo, alla stagione lirica dello Sferisterio grazie alla bellissima collaborazione di “Inclusivopera”, che, nel corso degli anni, è stata in grado di rendere sempre più accessibili gli spettacoli alle persone non vedenti ed alle persone affette da altre minorazioni. In qualità quindi di presidente della sezione provinciale, esprimo la più profonda gratitudine, e, sono certa di interpretare i sentimenti di tutte le persone non vedenti venute dalla nostra provincia e da altre località anche di fuori regione, che hanno potuto godersi le opere liriche rappresentate all’Arena Sferisterio il 5, il 6 e il 17 sgosto. Questi eventi sono stati impreziositi dall’audiodescrizione durante gli spettacoli e dai laboratori che hanno reso accessibili ai non vedenti i costumi e le scenografie. Mi corre perciò il piacevole obbligo di ringraziare Elena di Giovanni, Francesca Raffi, il loro collaboratore Marco Luchetti e tutte le altre persone che si sono rese utili. Un ringraziamento particolare voglio indirizzarlo a Katiuscia Cassetta, assessora alla cultura del Comune di Macerata la quale ha voluto presenziare ai laboratori».