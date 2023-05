Bomba d’acqua: allagamenti, smottamenti e strade bloccate. Difficoltà un po’ in tutta la provincia a causa delle abbondanti piogge che stanno cadendo da stamattina su tutto il territorio. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e dei vari Comuni interessati. Allagamenti e problemi anche in superstrada, dove un grosso albero è caduto, occupando entrambe le corsie, in direzione mare all’altezza della zona industriale di Civitanova.

L’albero è stato rimosso dai vigili del fuoco poco dopo le 7,30. Allagati anche alcuni tratti della superstrada nella zona di Sforzacosta e Pollenza scalo. Per quanto riguarda il territorio di Pollenza, allagata la sede stradale del tratto compreso tra la stazione di Pollenza e Casette Verdini. Richiesto l’intervento dell’Anas per fare in modo che l’acqua potesse defluire. Strade coperte da acqua e fango pure a Petriolo. Smottamenti a Madonna del monte verso Sambucheto.

(in aggiornamento)