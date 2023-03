LA GIUNTA regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di fondi alle famiglie per i danni subiti alle vetture e alle imprese per i mezzi di lavoro, stanziando 2,5 milioni di euro nel bilancio di previsione. Le domande potranno essere presentate attraverso la apposita piattaforma informatica

Le famiglie e le imprese dei Comuni interessati dall’alluvione del 15 e 16 settembre potranno ricevere un contributo una tantum fino a 4 mila euro per le auto e i furgoni che hanno subito danni. La giunta della Regione Marche presieduta dal presidente Francesco Acquaroli, commissario per l’emergenza alluvione, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle famiglie per i danni subiti alle auto e, alle imprese, per i danni subiti ai mezzi di lavoro. La Regione infatti ha stanziato 2,5 milioni di euro nel bilancio di previsione, con risorse proprie, per poter erogare il contributo.

«Nelle scorse settimane abbiamo avviato un monitoraggio preliminare per comprendere l’entità delle auto e dei furgoni andati persi a causa della devastante calamità che ha colpito il nostro territorio – spiega in una nota il presidente Acquaroli – e visto l’impatto devastante della calamità verificatasi, abbiamo ritenuto doveroso e necessario intervenire con questo provvedimento di ristoro che viene adottato con risorse regionali». «Dal monitoraggio svolto è emerso che molte auto e furgoni hanno subito danni – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi –. Le risorse regionali messe in campo possono attenuare, in parte, i gravi danni subiti durante l’alluvione. Una scelta politica importante verso l’aiuto concreto dei marchigiani che hanno perso il proprio mezzo sia privato che lavorativo».

Le domande (modello C1) dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale appositamente attivata dopo l’emergenza. La misura prevede un massimo di 4.000 euro per intestatario per le automobili familiari e per le imprese, massimo 4.000 euro per veicolo (al massimo due domande: una per autovettura e una per autocarro). Il bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato nei prossimi giorni oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche ai seguenti siti web istituzionali: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi, oppure sito www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Commercio-Marche