Alberi sulla carreggiata, smottamenti, strade chiuse e il Potenza pericolosamente in piena. Un’altra mattina di passione a causa della pioggia e del maltempo in provincia. Diversi gli interventi di vigili del fuoco, Provincia, Protezione civile, Comuni.

Partiamo dalla situazione del Potenza che preoccupa, soprattutto nella zona di Sambucheto. «Il livello del fiume Potenza è sulla linea rossa – ha detto il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena – C’è pertanto il pericolo di esondazione nelle prossime ore. Vi invito alla massima prudenza e nelle zone vicine al fiume a non stare al piano terra. I dipendenti comunali e i volontari della Protezione civile stanno costantemente monitorando la situazione e intervenendo dove necessario».

A causa di smottamenti o alberi crollati sono al momento chiuso tre Provinciali: la 113 sotto Monte San Martino in contrada Molino dove uno smottamento che si è portato dietro tutta la vegetazione ha bloccato la strada, quella sale da Passo del Bidollo a Colbuccaro e la terza che va da Mogliano a Petriolo. A Tolentino un albero è caduto sopra a un furgone in via Colombo.

