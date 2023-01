LORO PICENO - La nonnina aveva già affrontato la malattia ed oggi è di nuovo positiva. Il sindaco Robertino Paoloni è comunque riuscito a farle avere i fiori, omaggio dell'Amministrazione: «Sta bene, come sempre è lucida e mostra uno spirito che dispensa tranquillità. Non la si sente mai lamentarsi di nulla, veramente un esempio per tutti»

Maria Mochi, nonnina di Loro Piceno, festeggia oggi i 109 anni. Nata il primo gennaio del 1914, da tutti conosciuta come la cuoca dell’asilo del paese, è ricoverata nella casa si riposo ed era salita alla ribalta della cronaca due anni fa per aver sconfitto il Covid. Ora è di nuovo alle prese con il virus, come comunica il sindaco Robertino Paoloni.

«Come ogni anno ho portato un pensiero agli ospiti della casa di riposo e gli auguri di tutta l’Amministrazione per il Natale e con Maria ci eravamo dati appuntamento per festeggiare il suo compleanno – racconta il sindaco Robertino Paoloni – . Purtroppo la struttura è stata colpita da un focolaio Covid e proprio Maria è tra le gli ospiti che sono risultati positivi. La situazione è tranquilla e non presenta criticità e speriamo che il tutto a breve torni alla normalità.

Questa situazione imprevista non mi ha permesso di entrare nella struttura e portare personalmente gli auguri di buon compleanno, mi ha fatto da portavoce l’infermiere Mario Quacquarini che ha strappato anche una foto a Maria, che come sempre è lucida e mostra uno spirito che dispensa tranquillità – sottolinea il primo cittadino – . Nella chiacchierata intrattenuta prima di Natale Maria mostra sempre il sorriso in volto e non la si sente mai lamentarsi di nulla, veramente un esempio per tutti. Ora attendiamo il termine dell’emergenza all’interno della struttura per noi spegnere insieme a tutti gli ospiti le 109 candeline insieme a Maria, che ha ricevuto durante la giornata moltissime telefonate di auguri da parte dei suoi parenti è in buone condizioni e sta bene – conclude il sindaco Paoloni – . Intanto gli operatori hanno messo in atto tutte le direttive sanitarie obbligatorie in questi casi».