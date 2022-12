INCARICHI - Sarà Sara Navisse ad aprire l'ambulatorio, con un secondo anche a Monte San Giusto. Nell'Av3 prorogati i contratti degli specializzandi, vista la carenza di professionisti

Proroghe di assunzioni a tempo determinato per alcuni specializzandi, l’inserimento (atteso da tempo) di una nuova dottoressa a Morrovalle e a Monte San Giusto, l’affidamento della progettazione per la struttura sanitaria di Corridonia.

Incarico vacante di medico nel ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, alla dottoressa Sara Navisse che aprirà l’ambulatorio principale nel comune di Morrovalle e quello secondario a Monte San Giusto con decorrenza il prossimo due gennaio. Stante la perdurante necessità di personale medico il sub commissario straordinario di Area Vasta 3 Daniela Corsi ha dato quindi indicazione di firmare i contratti di proroga ad alcuni specializzandi, fino al termine della specializzazione, per un massimo di trenta ore settimanali. Assunzioni a tempo determinato per Sonia Crocetti, dirigente medico di Oncologia, Chiara Marconi, dirigente medico di Ginecologia, Laura Scortichini, dirigente medico di Oncologia, Valerio Tiburzi, dirigente medico di Ortopedia e Francesca Tronconi, dirigente medico di Oncologia.

Infine sempre la direzione di Area Vasta 3 ha deliberato la presa d’atto dell’avvenuto espletamento della procedura per la struttura sanitaria di Corridonia svoltasi sulla piattaforma Mepa di Consip. L’appalto è stato assegnato alla 3Energy srl con sede a Cinisello Balsamo, che ha formulato un ribasso percentuale del 12 % sull’importo posto a base di gara di poco superiore ai duecentomila euro.

