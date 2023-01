L'ALLARME lanciato da Federfarma, soprattutto per le province di Macerata e Fermo. Lettera all'assessore regionale alla Sanità e ai vertici dell'Ars. E' la seconda segnalazione dopo quella inviata nel periodo di Natale: «Siamo costretti a replicare perché non si è data ancora nessuna soluzione»

Carenza di ossigeno nelle farmacie, nuovo appello alla Regione e all’azienda sanitaria regionale. A lanciarlo, dopo la prima segnalazione avvenuta sotto Natale, è Federfarma.

«A distanza di alcune settimane dalla precedente – scrive il presidente di Federfarma regionale Andrea Avitabile nella lettera inviata all’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltarmartini, al direttore dell’Ars Armando Gozzini e al responsabile funzione farmaceutica dell’Ars Luigi Patregnani – siamo costretti a replicare la segnalazione evidenziando che nessun intervento è stato concretizzato per rifornire di bombole di ossigeno i cittadini e le farmacie preposte al servizio. Consideriamo gravissimo il disservizio a cui, nonostante segnalazioni ufficiali, non si é data nessuna soluzione. Al momento le farmacie delle province di Macerata e Fermo e solo alcune della provincia di Ancona ci avvertono della gravità crescente della situazione. Informano anche sulla necessità di dover dare risposte concrete alla popolazione che, in mancanza, sta accusando i farmacisti del disservizio, costringendoli a presentare direttamente esposti alle autorità competenti».