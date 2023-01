IL COMMENTO alla nomina del presidente Enzo Mengoni e dei vicepresidenti Lorenzo Totò e Natascia Troli: «La sua esperienza e conoscenza del territorio potranno dare la giusta impronta alla ricostruzione»

Confartigianato esprime le sue congratulazioni al senatore Guido Castelli per la sua recente nomina a nuovo Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma.

«Conosciamo bene le doti di Castelli e abbiamo avuto modo di collaborare con lui in tante occasioni – il commento del presidente Enzo Mengoni e dei vicepresidenti Lorenzo Totò e Natascia Troli- . Durante i suoi anni come amministratore locale, quale sindaco di Ascoli prima e assessore regionale poi, ne abbiamo apprezzato le qualità, la grande conoscenza della macchina normativa e il pragmatismo con il quale ha affrontato ogni tipo di questione, cercando sempre un dialogo costruttivo con tutti i soggetti portatori di interesse. Il suo operato è sempre stato caratterizzato da un ascolto sincero, che ha portato al raggiungimento di traguardi frutto della mediazione tra i vari canali. Il confronto è del resto la base imprescindibile per trovare una soluzione capace di soddisfare il maggior numero di esigenze, pubbliche e private.

Come sindaco di Ascoli, Castelli è stato tra i primi amministratori coinvolti in prima linea già durante le fasi iniziali dell’evento sismico del 2016 e siamo certi che la sua esperienza e conoscenza del territorio potranno dare la giusta impronta alla ricostruzione. Non meno importante, vogliamo ringraziare il Commissario uscente Giovanni Legnini per l’ottimo lavoro svolto in questi anni: la sua guida ha portato una decisa impronta alle azioni sul cratere, con un’accelerazione delle operazioni di ricostruzione. Insomma, la strada intrapresa da Legnini è quella giusta e siamo convinti che il nuovo Commissario Castelli saprà raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».