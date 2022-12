MACERATA - Il direttore Cna Massimiliano Moriconi: «Non chiediamo di finanziare tutti i progetti presentati, ma almeno quelli che raggiungeranno i vertici delle diverse graduatorie di merito»

«L’eccezionale partecipazione ai bandi “Next Appennino”, la parte di Pnrr dedicata alle zone del sisma, ha ridestato la resilienza di amministratori e tessuto sociale». Lo afferma la Cna Macerata, tramite il direttore Massimiliano Moriconi. «Dal report pubblicato dalla struttura del commissario alla ricostruzione Legnini – commenta il dirigente – risulta che sarebbero stati necessari più del doppio dei fondi stanziati. All’inizio in pochi credevano che i 615 milioni euro disponibili sarebbero stati insufficienti. Gli imprenditori del sisma hanno dimostrato ancora una volta di essere pronti ad investire sul territorio».

Alcune misure di agevolazione sono state letteralmente prese d’assalto. Il direttore Cna fa qualche esempio «Quella dedicata all’avvio e allo sviluppo delle microimprese conta ben 1.591 domande presentate, aveva una dotazione finanziaria di 100 milioni ma ne sono stati richiesti 193. La misura per la realizzazione di progetti in campo culturale e turistico che chiedeva la partecipazione congiunta di enti pubblici e privati, una strategia quindi particolarmente innovativa, a fronte degli 80 milioni disponibili ne sono stati chiesti ben 312».

Visto il successo di partecipazione a questi bandi, le Cna di Macerata, Fermo e Ascoli, hanno avanzato una doppia richiesta al governo centrale e regionale. «Non chiediamo di finanziare tutti i progetti presentati, compresi quelli di scarso impatto e qualità – precisa Moriconi – tuttavia occorrono almeno altri 300 milioni per realizzare quelli che raggiungeranno i vertici delle diverse graduatorie di merito. In secondo luogo, se i tempi di valutazione dei progetti saranno più lunghi, proprio per la mole di richieste presentate, dovranno essere posticipate anche le scadenze per il rendiconto da parte dei beneficiari».

L’associazione di categoria riconosce l’efficacia delle azioni informative messe in campo per promuovere queste ed altre agevolazioni. «Come Cna territoriali di Macerata, Fermo e Ascoli, abbiamo ideato diversi format comunicativi per informare le imprese su tutti i bandi. Centinaia le consulenze prestate ai nostri imprenditori per partecipare ai bandi. Per noi è motivo di grande soddisfazione leggere questi numeri e fa da stimolo per continuare ad informare cittadini ed imprese su tutte le opportunità, da quelle nazionali a quelle regionali e locali».