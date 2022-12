SCUOLA - E' stata una delle tappe del tour di solidarietà, organizzato dall'associazione

Giochi e sorrisi per i bambini e le bambine della scuola di Fiastra e Acquacanina. A consegnarli sono stati Babbo Natale e i volontari dell’associazione “Eroi nel quotidiano” di Cesate. Fiastra è stata una delle tappe del tour di solidarietà, organizzato dall’associazione, per portare auguri e messaggi di vicinanza alle tante persone che vivono nei villaggi Sae e attendono la ricostruzione. «Il nostro tour – raccontano – è proseguito con alcune tappe aPieve Torina, Visso, Norcia, Accumuli e Amatrice. Un grazie di cuore ai Vigili del Fuoco di Norcia che ci hanno permesso di passare un po’ di tempo in loro compagnia, poter salire sul loro mezzo ed esplorare tutta l’attrezzatura in dotazione. Grazie ai nostri super volontari Max e Serena che in tempi record hanno insacchettato tantissimi doni. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato nella maxi raccolta di giochi nel centro Rica Hub di Cesate. Grazie anche a Cristiana Salvatori di Fiastra, sempre attiva nell’aiutare».