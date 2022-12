Una cabinovia ultra moderna a Frontignano

USSITA - Appalto assegnato alla Doppelmayr. La sindaca Silvia Bernardini: «Bellissimo risultato ottenuto nel giro di un anno»

di Monia Orazi

Una cabinovia ultra moderna sarà costruita a Frontignano di Ussita, per arrivare dal piazzale dell’ex hotel Felycita, fino al rifugio del Cornaccione, permettendo così di riaprire la stazione sciistica nella zona del Canalone, la pista paradiso degli sciatori con i suoi seicento metri di dislivello.

A dare la notizia dell’aggiudicazione dell’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori, è il sindaco di Ussita Silvia Bernardini: «Oggi siamo stracontenti per questo bellissimo risultato, conseguito in appena un anno, grazie alla normativa europea che ci ha permesso di andare all’appalto con un progetto di fattibilità tecnica economica avanzato. È stata la Doppelmayr, azienda che ha già realizzato il resto degli impianti di Frontignano, ad aggiudicarsi l’appalto. Nel dicembre di un anno fa abbiamo saputo di questo finanziamento, è un risultato bellissimo essere riusciti ad aggiudicare l’appalto dopo un solo anno, ottenendo tutti i pareri dagli enti competenti. Se si potessero seguire queste procedure i risultati sarebbero molto più veloci.

Un grazie agli uffici comunali, al commissario Legnini, alla Regione che ha fortemente voluto questa opera, al Parco dei Sibillini che ha condiviso il progetto. Il lavoro silenzioso ma senza sosta del nostro gruppo, degli uffici comunali, porta grandi risultati. Con questo progetto, per cui il tempo è gentiluomo, si pongono le basi per il rilancio complessivo della stazione sciistica di Frontignano, per noi è una grandissima soddisfazione».

A svolgere la gara d’appalto per conto del Comune di Ussita, con procedura di rilevanza comunitaria è stata la stazione unica appaltante della provincia di Macerata, per un importo complessivo di dieci milioni e 145mila euro. È previsto anche lo smantellamento delle vecchie seggiovia del Vallone, di Selvapiana, Arboretti, Malghe del Cornaccione e Madonna Pian della Croce-Memoria dei Fascinari.

La nuova cabinovia da dieci posti ad ammorsamento automatico permetterà di trasportare persone con ogni condizione meteo, di caricare passeggini e anche biciclette, è molto attesa perché consentirà la riapertura del settore canalone, permettendo con arrivo in grotta, al chiuso.