VISSO - Il Consiglio ha dato il via libera: in località Il Piano saranno realizzati 100 posti auto, un'area per bus elettrici e una ciclo-stazione con ricarica per le bici

Approvata all’unanimità dal Consiglio di Visso la variante urbanistica relativa al progetto per la realizzazione di un’area di sosta e di scambio per autobus elettrici e bike sharing, con circa 100 posti auto, da realizzarsi in località il Piano. Il progetto, frutto di un accordo col Parco nazionale dei Sibillini, coinvolge complessivamente quattro Comuni: oltre a Visso, Castelsantangelo, Norcia e Arquata del Tronto.

«A Visso – spiega l’amministrazione – si prevede la realizzazione di un’area di sosta per autovetture, nelle immediate vicinanze della nuova area commerciale di piazza Maria Cappa, dotata di una ciclo-stazione per biciclette elettriche in modalità bike sharing da utilizzare poi all’interno del Parco. Oltre al servizio di bike sharing è prevista anche l’implementazione di una stazione di ricarica per bus. Tale intervento risulta fondamentale per Visso e per il sistema di fruibilità del Parco in quanto consente di creare un adeguato numero di posti auto tali da garantire ai visitatori una zona di sosta attrezzata da cui poi partire e muoversi attraverso la mobilità elettrica (biciclette e bus elettrici). L’area di sosta di Visso, di superficie pari a circa 4000 metri quadri, è dunque di fondamentale importanza ai fini dell’obiettivo generale del progetto per la realizzazione di una rete di trasporti “green”». Su questa area, oltre agli idonei spazi verdi, verranno realizzati complessivamente: 100 posti auto (di cui 6 per disabili), una stazione di sosta e ricarica per autobus elettrici e una ciclo-stazione con ricarica per bici elettriche dedicate al circuito bike sharing.

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato in via definitiva anche la variante urbanistica propedeutica alla realizzazione del Ciclo raccordo dell’Appennino Centrale, opera che mira a collegare il sistema della mobilità sostenibile della Valnerina imperniato dalla ciclabile Spoleto-Norcia con l’alta Valnerina marchigiana e che ha come capolinea nel Comune di Visso proprio l’area di sosta e di scambio per autobus elettrici e bike sharing in località Il Piano.