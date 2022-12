CIVITANOVA - Il presidente del Consiglio comunale era imputato al tribunale di Macerata. Oggi la sentenza: 600 euro di multa e 3mila di risarcimento alla ex presidente della Camera, che era parte civile. L'indagine è nata dopo una ricerca di Cronache Maceratesi su commenti scritti in varie pagine social contro diversi personaggi pubblici dall'ex vice sindaco

di Gianluca Ginella

Il presidente del Consiglio comunale di Civitanova, Fausto Troiani, condannato a 600 euro di multa e al risarcimento di 3mila euro alla parte civile per diffamazione all’ex presidente della Camera Laura Boldrini.

La sentenza è arrivata oggi al tribunale di Macerata. Troiani, secondo l’accusa, aveva scritto, a commento di un articolo del 2015 in cui si diceva che il giornalista Gad Lerner era stato chiamato dalla ex presidente della Camera a collaborare: «Una troia e un frocio, chissà che oscenità programmeranno», e inoltre avrebbe definito Boldrini «cesso».

La ex presidente della Camera aveva deciso di denunciare e poi di costituirsi parte civile. In una delle udienze del processo è venuta a Macerata e aveva spiegato: «Nel 2017 ho lanciato la campagna “Ora basta”, perché non possiamo far vedere ai giovani che conviviamo con la violenza. E quindi quando è venuto l’ispettorato della Camera a mostrarmi gli articoli comparsi su Cronache Maceratesi con quei post, ho deciso di fare querela».

Ad assistere Boldrini è l’avvocato Dario Piccioni, oggi sostituito dall’avvocato Roberto Acquaroli. Il pm Luisella Tassi nella requisitoria ha citato il lavoro di ricerca che era stato fatto da Cronache Maceratesi portando a galla, tra le altre (indicate nei correlati in calce a questo articolo), le frasi che Troiani è accusato di aver scritto contro Boldrini.

«Nelle interviste, negli articoli, Troiani (all’epoca vice sindaco di Civitanova, ndr) non ha mai messo in dubbio di essere l’autore delle frasi – ha detto il pm -, non ha mai detto “non sono io”, “non è il mio profilo”. La mancanza di un indirizzo Ip che possa indicare Troiani come autore di quel commento è irrilevante e non c’è giurisprudenza che tenga perché non c’è stata una minima iniziativa di Troiani a dissociarsi da quei commenti. Diceva che non sapeva di avere un profilo pubblico». Il pm ha chiesto la condanna a 1 anno.

Il difensore di Troiani, l’avvocato Gian Luigi Boschi, è stato di avviso completamente diverso, chiedendo l’assoluzione: «Non ci sono indagini tecniche che provino che ha scritto lui quelle frasi. Ci si è basati sugli articoli e sulle dichiarazioni dei giornalisti chiamati in udienza a confermare ciò che avevano scritto». La parte civile aveva chiesto un risarcimento di 20mila euro. Alla fine il giudice Marika Vecchiarino ha deciso per 600 euro di multa e 3mila euro di risarcimento. Dopo la sentenza, l’avvocato Boschi ha detto: «Aspettiamo le motivazioni ed impugneremo».