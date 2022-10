Muore per un aneurisma a 52 anni,

donati gli organi

CIVITANOVA - Nella notte è stata effettuata l'operazione sul corpo di una fisioterapista di Potenza Picena che aveva dato l'assenso: una scelta di generosità che regalerà una speranza a chi è in attesa del trapianto

di Laura Boccanera

Prelievo multiorgano effettuato questa notte all’ospedale di Civitanova dall’equipe di Ancona su una donna morta poche ora prima per un aneurisma cerebrale. La donna, 52 anni di Potenza Picena, aveva dato l’assenso in vita per il prelievo in caso di morte e oggi quella scelta di generosità si è tramutata in speranza per chi lotta in un letto di ospedale. Fisioterapista, era arrivata in ospedale l’altro giorno a causa di un aneurisma cerebrale che nel giro di pochi giorni non le ha dato scampo. I familiari, la mamma e il figlio, hanno poi condiviso la decisione di donare gli organi.

Così questa notte dalle 3 alle 7 del mattino è stato effettuato il prelievo multiorgano. L’equipe sanitaria dell’ospedale di Ancona ha prelevato fegato e reni e si è ora in attesa dell’equipe da Trento per il prelievo multitessuto (ovvero una serie di tessuti che vengono trasportati nelle banche dei tessuti e servono per interventi altrettanto importanti e salva vita ad esempio su valvole cardiache o per ricostruzione ossee) e per il prelievo delle cornee che verranno destinate alla banca degli occhi di Fabriano. «Ringraziamo in primis i familiari che hanno condiviso e appoggiato la decisione della donatrice – ha spiegato la dottoressa Anna Monaco – e tutto il personale che ha lavorato da quello della rianimazione alla sala operatoria insieme ai consulenti dell’ospedale».

