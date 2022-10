Ordine di Malta,

scelta Civitanova per le celebrazioni

GIORNATA NAZIONALE - L'appuntamento è al Varco sabato dalle 9 alle 19 per conoscere le varie attività svolte dall'Ordine, che proprio in città ha realizzato il Covid center

4 Ottobre 2022 - Ore 15:52 - caricamento letture

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, sabato torna la Giornata nazionale dell’Ordine di Malta, ordine religioso-laicale e ospedaliero. Un’occasione per far conoscere il lavoro svolto quotidianamente dai volontari al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità e allo stesso tempo presentare i diversi progetti e le iniziative che l’Ordine ha strutturato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore delle fasce della popolazione più vulnerabili. Saranno 31 le piazze in tutta Italia ad ospitare i volontari e per il maceratese sarà Civitanova, dove proprio l’Ordine ha realizzato il Covid center nel periodo più duro della pandemia: il 15 ottobre, dalle 9 alle 19 al varco sul mare ci sarà una rappresentanza del corpo militare Smom e del Cisom.

In Italia l’ordine di Malta opera attraverso i tre Gran priorati e le delegazioni assistono bisognosi con mense, distribuzione di pasti e vestiti e con diversi progetti di assistenza, l’associazione cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta segue la parte sanitaria con un ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia. In questi anni di pandemia i volontari sono intervenuti assistendo le categorie più fragili, persone in quarantena, anziani e disabili bisognosi di farmaci e viveri, e partecipando attivamente alla campagna vaccinale negli hub italiani. Le energie dei volontari si stanno concentrando anche sull’emergenza Ucraina collaborando all’accoglienza e assistenza dei profughi presenti in quasi tutte le regioni e alla raccolta di beni di prima necessità da inviare nei Paesi più coinvolti nell’emergenza profughi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA