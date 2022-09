Hub vaccinale Civitanova,

le aperture di ottobre

IL CENTRO di via Gobetti per le somministrazioni anti Covid sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 per tutto il mese

Prosegue la campagna di vaccinazione anti Covid nel centro comunale di via Gobetti a Civitanova. Fino al 31 ottobre 2022, il polo della zona industriale di Santa Maria Apparente sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13. Queste le date di apertura: 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ottobre 2022. Eventuali cambi di programma verranno comunicati.

