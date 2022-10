Cure palliative, Asur Marche

cerca sette medici

CONCORSO - Aperto il bando per la selezione di dirigenti medici a tempo indeterminato che lavoreranno negli Hospice. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il prossimo 27 ottobre

4 Ottobre 2022 - Ore 12:32 - caricamento letture

L’Asur Marche cerca 7 dirigenti medici nella disciplina di cure palliative. E’ stato infatti pubblicato sul sito dell’Asur Marche alla sezione “Concorsi” il bando con relativo schema di domanda, curriculum vitae e moduli da allegare (al link) relativo al concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 medici nella disciplina delle cure palliative, quelle cioè che non sono volte a raggiungere l’obiettivo della guarigione completa da una malattia, ma a combattere i sintomi divenuti ormai refrattari ad altri trattamenti clinici. In attuazione della determina n. 473 del 1° luglio 2022, adottata dal direttore generale dell’Asur Marche, esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di 7 posti come di seguito specificato: dirigente medico a tempo indeterminato – ruolo sanitario; profilo professionale area della medicina diagnostica e dei servizi; posizione e disciplina dirigente medico della disciplina di cure palliative. Il termine per la presentazione delle domande scade il 27 ottobre 2022.

«Nelle Marche negli anni è stata creata una importante rete di assistenza in merito alle cure palliative, – ricorda una nota della direzione dell’Asur Marche – basti pensare agli 8 Hospice che insistono nei territori e alla grande collaborazione esistente tra ospedale e territorio. Una rete che si è sempre più radicata e che offre assistenza a tutti coloro che necessitano di questo percorso di cura, un diritto di tutti a seguito della approvazione della Legge 38 del 15 marzo 2010 sul diritto ad accedere alle cure palliative. Per la sanità della Regione Marche si tratta dunque di un messaggio estremamente positivo in questa ottica e a potenziamento delle specialità già presenti».

Il testo integrale dell’avviso è nella sezione “concorsi” del sito istituzionale dell’Asur ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 66 del 4 agosto 2022. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere agli uffici amministrativi di Fano – Uoc Supporto Area Politiche del Personale Area Vasta 1 – siti in via Ceccarini n. 38, e si possono contattare telefonicamente i numeri 0721.1932556 – 0721.1932535, dalle 11.30 alle 13 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA