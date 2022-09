«Rsa Recanati, nessun paziente

verrà collocato in altre strutture»

SANITA' - Daniela Corsi, direttrice dell'Area vasta 3, interviene e chiarisce i rapporti fra Asur e cooperativa toscana

29 Settembre 2022 - Ore 10:31 - caricamento letture

«Nessun paziente della Rsa verrà collocato in altre strutture». Daniela Corsi, direttrice dell’Area vasta 3 interviene dopo la riunione di ieri all’interno della Rsa di Recanati dove da domani la cooperativa che gestiva la struttura in appalto dall’Asur cesserà ogni attività per la scadenza del contratto.

All’interno della Rsa si è aperta una problematica di carattere occupazionale per i lavoratori assunti dalla cooperativa e che già da mesi non ricevono lo stipendio, ma anche un problema legato alla continuità di assistenza agli ospiti della struttura sanitaria. E’ di ieri la riunione fra lavoratori, Ircer e l’assessore regionale Filippo Saltamartini e anche l’Asur oggi interviene per chiarire alcuni punti in merito a rapporti con la cooperativa e soprattutto sui temuti trasferimenti di pazienti in ospedale nei reparti a bassa intensità.

«Il rapporto fra la cooperativa toscana e Asur Av3 ha scadenza 30 settembre – dice la Corsi – i rapporti con la cooperativa sono stati negli ultimi mesi molto difficili in quanto la cooperativa non ha spesso adempiuto a quelli che erano i servizi contrattualizzati e per i quali sono state inviate ben due lettere di inadempimento. L’Asur si è dovuta sostituire sia per quanto concerneva l’assistenza infermieristica sia per l’acquisto di beni economali e pagamenti del condominio. Abbiamo sempre attenzionato l’Rsa affinché gli ospiti ricevessero sempre un adeguato livello assistenziale. Per quanto riguarda il pagamento delle fatture di maggio giugno e luglio, le prime due sono state pignorate dalla Agenzia delle entrate e attualmente l’Asur sta conducendo una trattativa con Ircer e Comune nello spirito di una collaborazione finalizzata al mantenimento della struttura e soprattutto per la tutela sia dei pazienti che dei lavoratori presenti. Attualmente i pazienti presenti sono 13, cinque sono stati trasferiti, ma perché ritenuti dimissibili. Nessun paziente verrà collocato in altra struttura».

