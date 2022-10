Una serie di donazioni all’Av3,

10mila euro da Germano Ercoli

SANITA' - Si tratta di strumentazione destinata agli ospedali di Civitanova, Macerata, San Severino e Camerino. Oltre all'imprenditore, protagonisti dei gesti solidali sono associazioni e diversi cittadini

9 Ottobre 2022 - Ore 20:30 - caricamento letture

Donazioni per ventimila euro a vantaggio di alcuni reparti ospedalieri dell’Area Vasta 3. Pochi giorni fa la direzione ha firmato la determina di accettazione della donazione dell’imprenditore civitanovese Germano Ercoli a favore dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Civitanova. Si tratta della strumentazione per riabilitazione pelvica, modello Phenix liberty g3 vivaltis comprensiva di modulo manometrico a due canali per bob pressorio e altra strumentazione per valore di diecimila euro.

Sono stati acquisiti – si legge nella determina della dirigente dell’Av3 Daniela Corsi – tramite mail agli atti del servizio Acquisti e Logistica, i pareri favorevoli dell’ingegneria clinica, del direttore responsabile dell’unità operativa destinataria della donazione e del direttore del presidio unico ospedaliero ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

Non solo quella di Germano Ercoli, all’albo pretorio dell’Asur ci sono altre donazioni per altre strutture ospedaliere della provincia per un totale di circa diecimila euro. Da Patrizia Cotechini un contributo liberale in denaro per Hospice Il Glicine, dalla associazione “A cuore aperto” un lettino bobath per unità operativa di Medicina fisica e riabilitativa dell’ospedale di Camerino, altre due persone hanno donato due poltrone relax per unità operativa di Medicina dell’ospedale di San Severino, da Fabio Cingolani due poltrone relax per unità operativa di Medicina dell’ospedale di San Severino.

(l. pat.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA